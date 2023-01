Video: Hombre dejó a su novia tras verla sin maquillaje en un concurso

Uno de los concursos más famosos en redes sociales es el que realizan influencers o personas del común, en el que ofrecen dinero a cambio de un reto, que va desde un beso o hasta desmaquillarse en plena vía pública.

Te puede interesar: ¡De terror!: Supuesto demonio es captado en fotografías de un baby shower

Este es el caso de la influencer Lupita Anaya, quien decidió abordar a una pareja en la calle, para proponerle a la mujer de esta relación que se desmaquillara a cambio de dos mil pesos mexicanos alrededor de unos 480.000 pesos colombianos.

La pareja que solo llevaba dos semanas de novios, aceptó el reto, sin embargo la cara del hombre mientras ella se quitaba el maquillaje era de desconsuelo. Además, aseguró que nunca la había visto sin una gota de maquillaje.

No dejes de leer: Esta es la historia detrás del ‘gemido de WhatsApp’: han caído hasta presidentes

La mujer que decidió hacer el reto, empezó por quitarse las pestañas postizas que lucía en sus ojos, continuó con el resto de su rostro, como las cejas, la piel, los labios y los párpados.

“Listo. ¿Y Cristian?… Ay, no manches. No me digas que se fue”. fueron las palabras al terminar de quitar el maquillaje que llevaba en su rostro.

Mira también: Viral: invitado besa apasionadamente a novio en plena fiesta de boda y desata pelea campal

Y es que durante todo el proceso, el novio de la mujer la veía con asombro, situación que provocó que se marchara y la dejara con la creadora de contenido.

Lo que empezó como un juego, terminó con un triste desenlace, una ruptura amorosa entre dos personas que apenas llevaban días de conocerse.

“¿Me dejó porque me desmaquillé? No se pase. Yo sabía. Reto cumplido y soltera nueva”, finalizó la mexicana.