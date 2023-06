Clara Chía asistió a la boda de su cuñado y no llevaba sostén; las críticas no paran

Gerard Piqué se ha convertido en uno de los personajes más polémicos este año tras su divorcio con Shakira y las polémicas que se desataron a raíz de esto.

El exfutbolista español se ha mantenido en el ojo del huracán por supuestos rumores de haberle sido infiel a la barranquillera con una joven 20 años menor que ella.

Sin embargo, esto nunca se confirmó, a pesar de que ha quedado claro que a Shakira no le sentó muy bien la noticia de la nueva pareja de su ex, pues no pasó mucho tiempo antes de que hiciera pública su relación.

Pero, ni las canciones de Shakira, ni las criticas de millones de personas hacia la pareja han logrado que Gerard Piqué deje de lado su relación con Clara Chía.

Clara Chía en el ojo del huracán

Aunque la joven ha permanecido alejada de los medios y en redes sociales, su cuenta de Instagram se encuentra privada, algunos medios y paparazzi han capturado algunos momentos de ella junto a Piqué.

Hace unos días se conoció que el hermano de Gerard se iba a casar, razón por la que miles de personas fijaron sus ojos en él y su nueva novia.

Incluso, había rumores que aseguraban que Gerard y Clara Chía se van a casar, aunque aun no se han confirmado.

Sin embargo, según unas fotografías compartidas por el medio, Alo Digital, mostraron detalles del outfit que usaron para asistir a la boda de Marc, hermano de Piqué.

El exfutbolista estaba de traje negro, mientras que Chía usó un vestido amarillo que enmarcó su silueta y dejó a la vista que no llevaba sostén.