Pastor se vuelve viral con alabanza al ritmo de Bad Bunny: “y vendrán cosas peores”

Las redes sociales no dejan de sorprendernos, a diario se viralizan videos o fotos que resultan ser interesantes y llamar la atención en los millones de usuarios que usan dichas plataformas digitales, ya sea para informarse o divertirse.

Existe una gran variedad de consumidores de redes sociales, por lo que existe toda clase de contenido, sin embargo, hay algunos que suelen destacar más que otros.

Tal como sucedió recientemente con un video que ya suma más de ocho millones de reproducciones y que está dividiendo opiniones entre los internautas.

Cabe mencionar que, hoy en día, la música urbana ha ganado más posicionamiento a nivel global y que sus exponentes resultan siendo más conocidos.

Bad Bunny se ha convertido en uno de los cantantes más controversiales y queridos entre millones de personas, sus canciones han llegado a encabezar las listas globales de música y como si fuera poco, ha acumulado millones de reproducciones.

Pastor se hace viral por usar una canción de Bad Bunny como alabanza

Recientemente, en diferentes redes sociales como Instagram y TikTok, se hizo viral un video de un pastor utilizando la letra de ‘Me Porto Bonito’, de Bad Bunny, durante la reunión.

“En la iglesia se siente el olor de tu perfume. Tú eres cristiana, yo soy cristiano y eso nos une. Ella sabe quién va a la iglesia y no lo presume. Si yo fuera tu pastor subiera una foto los viernes y los lunes”, dice el hombre al ritmo del ‘Conejo Malo’.

Aunque el video resultó gracioso para algunos usuarios en las redes sociales, la mayoría rechazó el video alegando que era una falta de respeto.

“Yo si estuviera en esa iglesia, me levanto y me voy”, “y conste que en la Biblia habla que vendrán cosas peores”, “viejo ridículo”, “no hay respeto para Dios”, “esto no debe dar risa, el altar debe ser respetado”, “esto no tiene sentido, me indigna muchísimo”, escribieron algunos usuarios.

Usuario defiende al “Pastor Danny”

De hecho, una persona entre los comentarios, aseguró que estuvo presente en ese concierto que ofreció el sujeto a quien identifica como el pastor Danny y reveló que él no lo hizo con mala intención, pues en ese momento quiso hacer una burla de la música de Bad Bunny.

“Todos por favor escuchen. Conozco al pastor Danny personalmente y puedo garantizarles que ama, sirve y vive para Cristo. Estuve en este concierto, y puedo decirles que este parte del concierto no era para glorificar ni honrar o dar luz a esta música, pero era esencialmente él burlándose de la tontería de este tipo de música”, aseguró el internauta.