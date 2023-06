Yina Calderón y Legarda tuvieron romance antes de que fuera pareja de Luisa Fernanda W

La famosa influencer Yina Calderón ha dejado boquiabiertos a sus seguidores al confesar que tuvo un corto romance con el fallecido cantante Fabio Legarda, antes de que él comenzara su noviazgo con Luisa Fernanda W. A través de una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales, Yina decidió abrirse sobre este dato hasta ahora desconocido.

Calderón es conocida por tener relaciones un poco tormentosas, que con el tiempo, se han robado la atención de sus fanáticos y de las páginas web de entretenimiento. Incluso, cuando estas finalizan, ella decide compartir con sus fans todos los pormenores.

Pese a esto, Yina ha mostrado una relación estable y llena de amor en sus redes sociales. Todo indicaría que la mujer ha podido conformar un hogar basado en el amor y el respeto, con quien además, lleva varios meses.

Justamente, hablando de sus relaciones sentimentales, la Dj de guaracha, decidió responder a una pregunta que uno de sus seguidores le realizó, quien le consultó si llegó a conocer a Fabio Legarda. Esta pregunta inspiró a Yina a confirmar que sí lo conoció y a revelar que tuvieron un romance.

“Él ya falleció, yo no voy a hablar mal de él. Me están preguntando si lo conocí: sí lo conocí”, afirmó la empresaria de fajas, quien también reveló que su relación tuvo lugar antes de que Legarda formara parte de la vida de Luisa Fernanda W. Yina explicó que su romance no prosperó debido a sus diferentes hábitos de consumo de alcohol: “antes de que él fuera novio de la paisa, antes de que todo, yo salía con él. Las cosas no se dieron porque yo tomaba demasiado y a él casi no le gustaba tomar, entonces no se dio”.

Al terminar la grabación, la boyacense dedicó unas sentidas palabras al que también fue influencer y murió por una bala perdida: “Era un ser humano increíble. O sea, ese man era un bacán y era muy guapo. Qué falla, qué falla porque era muy talentoso, muy, muy, muy talentoso”, mencionó Yina.