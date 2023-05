¡Sin pudor! Yina Calderón mostró la herida de su última cirugía de glúteos

Si hay que hablar de mujeres que no tienen pudor a la hora de mostrarse ante cámaras, tal y como es, sin lugar a dudas es Yina Calderón, quien se ha destacado por diferenciar entre los demás influencers de Colombia.

Recientemente la Dj de guaracha se sometió a una cirugía de reconstrucción de glúteos, debido a los diferentes procedimientos a los que se ha sometido para eliminar la presencia de los biopolímeros en su organismo.

Justamente, por esta última intervención quirúrgica la mujer se encuentra en el postoperatorio, en el que su familia ha sido de gran ayuda para la recuperación de esta dolorosa cirugía.

Muy fiel a su estilo, la mujer ha retratado cada detalle de su recuperación en la casa y en una de sus más recientes grabaciones, reveló el actual estado de su cicatriz. En el que se puede evidenciar gran parte la magnitud de la herida y sus dos glúteos, que lucen un poco más grandes.

“Primer día de la cicatriz. Muchachas, por favor, se los pido, no se dejen inyectar nada raro en sus glúteos. Si a mí me hubieran aconsejado hace 8 años, si hubiera visto casos como el mío, no estaría pasando por esto”, fue el texto con el acompañó el video la influencer.

Cabe recordar que no ha sido la única imagen sensible que ha compartido en redes sociales, pues hace unos días, la mujer también publicó un video en el que demostraba todas las maromas que debía hacer para poder realizar sus necesidades fisiológicas.

Por ahora, la boyacense continúan bajo los cuidados de su familia y su novio, que han sido pieza clave en su proceso.