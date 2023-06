Rosalía le da ‘caldo de ojo’ a sus fans con blusa trasparente; “¿en dónde se timbra?”

Rosalía se ha convertido en una de las cantantes más queridas a nivel global gracias a su talento, carisma y estilo, por lo que cada una de sus canciones se han convertido rápidamente en un éxito a nivel global.

La española se ha caracterizado por su presencia en el escenario y su particular voz, razón por la que se convirtió rápidamente en la favorita de millones de personas y todo un éxito en plataformas digitales.

Ha llegado a acumular millones de reproducciones en sus canciones al poco tiempo de haberse estrenado.

Por otra parte, su estilo también se ha convertido en guía para otros amantes de la moda y de su música. Además, su relación sentimental es una de las elogiadas por los internautas.

Rauw Alejandro y Rosalía les han demostrado a sus seguidores que la fama y sus diferentes actividades no son impedimento para su amor.

De hecho, en una de sus más recientes canciones anunciaron su compromiso e incluso mostraron el anillo de bodas.

¡Una Motomami! Rosalía presumió su monumental cuerpazo

La española se ha convertido en una de las mujeres más elogiadas por su derroche de sensualidad, además, suele ser muy activa en redes sociales, sobre todo en su cuenta de Instagram.

Recientemente, compartió en su cuenta de Instagram algunas fotos de momentos especiales, sin embargo, la primera fotografía fue la que se robó las miradas.

Allí se le ve posar con una blusa negra con trasparencias que deja poco a la imaginación, pues se ve que no llevaba sostén y sus pechos se marcan completamente.

La imagen no pasó desapercibida por parte de sus fans, quienes no tardaron en llenarla de elogios, “eres una motomami”, “que mujer más bella”, “¿tenías frío?”, “eres una diosa”, “espectacular, me encanta”, “uffff mi española favorita”, escribieron algunos usuarios.