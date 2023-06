Aida Victoria Merlano reveló qué pasó cuando hizo el ‘delicioso’ en la segunda cita

Aida Victoria Merlano, la famosa creadora de contenido, es una de las mujeres más cotizadas por su sensualidad y carisma. Su larga trayectoria no la ha hecho exenta de estar envuelta en polémicas.

La barranquillera saltó a la fama tras el escándalo en el que se vio involucrada su madre, la exsenadora Aida Merlano.

Gracias al escándalo mediático en el que se vio involucrada, la barranquillera sacó provecho de esto para convertirse en toda una celebridad de las redes sociales.

Aunque al inicio las uso para defenderse de las acusaciones que hacían en su contra, su fama aumentó y las aprovechó para hoy en día ser una de las más cotizadas.

En su cuenta de Instagram suele deleitar a sus seguidores con sensuales fotografías o video de ella, presumiendo su escultural cuerpazo.

Por otra parte, la colombiana también se ha destacado por su manera de hablar y que se desenvuelve frente a las cámaras.

Recientemente, una cuenta de fans de Aida Victoria compartió videos cortos de algunas preguntas picantes a las que ella respondió sin rodeos.

Una de las preguntas que más sorprendió fue: “el ‘delicioso’ en la primera cita dañaba la posibilidad de una relación seria”, a lo que ella respondió sin rodeos.

“Cero, o sea, yo hice el amor en la segunda cita con alguien y terminamos comprometidos y nos íbamos a casar. Solamente que siento que es más divertido como cuando uno espera más, pero porque vives cositas más chéveres, no sé, como que el coqueteo, la cosa, como que no queman las etapas tan rápido, no es porque no te tomen en serio”, dijo la barranquillera.