Yina Calderón reveló que fue víctima de un intento de robo; “casi nos matan”

Yina Calderón, la famosa DJ colombiana, se convirtió en una de las mujeres de amores y odios en Colombia, todo gracias a sus comentarios y polémicas en las que ha estado involucrada durante su trayectoria en redes.

Calderón se destacó y saltó a la fama desde su paso por ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ donde se robó el show con por su personalidad extrovertida, además, su beso con Maluma quedó enmarcado en la televisión colombiana.

Desde su paso por dicho concurso, la colombiana comenzó a estar en boca de los colombianos en las redes sociales, no solo por su forma de ser, sino también por sus cirugías y los eventos que realizaba con su familia y amigos llamada, putifiesta’.

En su trayectoria en redes sociales, la empresaria de fajas ha tenido diferencias con otras creadoras de contenido como Epa Colombia, Andrea Valdiri y la Jesuu.

Tremendo susto que se llevó Yina Calderón y su hermana

Recientemente, a través de sus historias de Instagram contó que fue víctima de un intento de robo en donde el conductor, que había sido contratado por la discoteca que pagó por su show de DJ, supo manejar la situación y evitar que se efectuara el robo.

“Tuve un susto ni el hijuep*ta, ustedes no sabes que casi nos matan a mí y a mi hermana, no les conté porque estaba súper nerviosa. Imagínense que veníamos en la carretera de Popayán a Cali (…) entonces la discoteca contrató, pues obviamente un carro que, pues nos llevara a Cali, bebés, ya íbamos en la carretera, ya casi yo iba a llegar a Cali, cuando nos quebraron todos los vidrios del carro, tiraron piedra y nos tiraron todos los vidrios del carro, con el afán de que el conductor frenara, gracias a Dios el conductor no frenó porque eso es una modalidad de robo”, dijo la colombiana.

Finalmente, aseguró que la situación no pasó a mayores gracias a la reacción del conductor, y, aunque no salieron heridas, los vidrios del carro cayeron encima de su hermana.