Desgarrador relato con detalles de la muerte de Mafe Aguilar, exparticipante del Desafío

María Fernanda Aguilar es recordada por su participación en el famoso concurso, ‘El Desafío’ de Caracol Televisión en la temporada del 2018.

Sin embargo, el 30 de junio de 2019 falleció inesperadamente mientras nadaba en compañía de su novio en ese entonces y su mejor amigo.

Los hechos ocurrieron en el mar Caribe de Puerto Colombia, Atlántico, pues según relatos de sus allegados, estaban en el lugar tomando fotos y disfrutando del lugar.

Hace poco se conocieron detalles inéditos por parte de sus familiares y amigos sobre la muerte de la joven nacida en Barranquilla.

El programa ‘Expediente Final’ del canal Caracol entrevistó a las personas más allegadas de María Fernanda Aguilar.

El testimonio de Rodrigo Giraldo, amigo que estuvo con ella ese día, fue clave para entender lo ocurrido ese 30 de junio.

Según el relato, María Fernanda pidió a Rodrigó y a su novio, Julián González que la acompañaran a tomarse fotos en el mar para subir a sus redes sociales.

Según su amigo, reveló que el suceso ocurrió en muy poco tiempo y de manera inesperada, pues no había nada fuera de lo común.

“Entra Julián y luego yo al rato. Eso fue en cuestión de segundos. A lo que yo voy saliendo del mar, ella y Julián me empiezan a gritar: ‘Ayuda, ayuda’. (…) De un momento a otro solo veía una cabeza en el mar, no sabía de quién era. Lograron sacar a Julián y ahí empezó la búsqueda de Mafe”, reveló Rodrigo, el amigo que estuvo con ella en el momento del accidente.

Por otra parte, el novio de la joven en ese momento también se pronunció y dio fin a los rumores que aseguraban que la joven murió por salvarlo a él.

“Yo no me di cuenta en qué momento la corriente nos fue halando más y más lejos de la orilla. Llegó un punto en el que no sentíamos el piso, eso nos angustió bastante; empezamos a pedir ayuda, y ya luego de eso estábamos inmersos en el agua que… [suspira]”, fueron las palabras Julián.