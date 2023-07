Madonna habría puesto su salud en riesgo por pretender estar al nivel de Taylor Swift

Hace unos días, las redes sociales se inundaron con noticias sobre la hospitalización de Madonna en la unidad de cuidados intensivos de una clínica de Nueva York. Aunque se informó oficialmente que sufría de una grave infección bacteriana, fuentes cercanas a la cantante revelaron al New York Post que el colapso de la artista se debió a su propio esfuerzo físico excesivo para alcanzar los niveles de éxito y espectacularidad de otras estrellas más jóvenes.

No dejes de leer: Madonna es dada de alta tras ser hospitalizada; informan que está en su casa recuperándose

"Madonna estaba obsesionada con esta gira", reveló una fuente anónima al medio. "Estaba trabajando sin descanso, y las personas a su alrededor le recordaban constantemente que ya no tenía 45 años, ni mucho menos 25", agregó.

La Reina del pop había estado siguiendo de cerca los espectáculos de Taylor Swift y P!nk, quienes se han destacado por sus shows de más de cuatro horas y sus increíbles puestas en escena. En un intento por competir, Madonna se habría sometido a ensayos agotadores que finalmente afectaron su salud.

Te puede interesar: Madona asombró al mundo al bailar ‘La Rebelión’ del Joe Arroyo en TikTok: video

El equipo de trabajo de la cantante se alarmó por esta actitud, ya que temían que siguiera los pasos de Michael Jackson, quien falleció en el 2009 pocos meses antes de comenzar su gira mundial 'This is it'. "Nadie lo mencionaba abiertamente, pero había preocupaciones sobre una situación similar a la de Michael Jackson si no disminuía la velocidad", reveló una fuente cercana a Madonna.

Además de su afán por igualar el nivel de otros artistas jóvenes, Madonna también ha enfrentado críticas constantes en las redes sociales sobre su apariencia física y su edad. Estos comentarios han aumentado su deseo de demostrar al público que sigue siendo la misma cantante de siempre.

Mira también: ¡Puro colágeno! Madonna causa revuelo por su nuevo novio; es 35 años menor que ella

Esta preocupante situación ha generado un debate en redes sociales sobre los peligros de la competencia excesiva en la industria de la música y ha llevado a muchos a pensar sobre los excesos a los que son sometidos los artistas.

El mundo espera una pronta recuperación para Madonna, y muchos esperan que puede superar este actual estado de salud y logre cumplir la agenda que tenía ya lista para los próximos meses.

Ahora podrás seguirnos en nuestro canal de WhatsApp dando clic aquí.