Angie Brand, la joven que está desbancando a Aida Cortés en OnlyFans; ¿gana más?

Angie Brand, una joven que se dedica a crear contenido para adultos en la plataforma de OnlyFans, ha estado dando de qué hablar en las redes sociales por su derroche de sensualidad y su escultural cuerpazo.

La colombiana, con apenas 19 años, ha creado todo un “imperio”, según ella, gracias a su contenido erótico en dicha plataforma en donde los usuarios deben pagar una suscripción para acceder al contenido exclusivo.

La joven realizó una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram que ya suma más de tres millones de seguidores, allí los internautas aprovecharon para preguntarle detalles de su vida privada.

Una de las preguntas fue, cuanto ganaba, pues se especulaba que la cifra superaba los 100 millones de pesos.

Aunque la joven dio las cifras en dólares e incluso mostró pantallazos, la colombiana sorprendió al revelar:

“Obviamente, yo todos los meses no hago eso, pero me mantengo en 45 o 49. Y el mayor alcance que he tenido es de 50 mil dólares”, dijo la colombiana.

Finalmente, las historias se compartieron en otras cuentas de dicha red social en donde algunos usuarios insinuaron que “es la competencia de Aida Cortés”.

¿Desbancando a Aida Cortés?

Luego de que Angie revelara las cifras que gana mes a mes, los internautas la compararon con la famosa Aida Cortés, quien se ha destacado por compartir contenido exclusivo en la misma plataforma de OnlyFans.

Mientras Angie asegura que gana aproximadamente 185 millones de pesos colombianos, Aida ha revelado que llega a ganar 100 millones de pesos mensuales.

Por lo que algunos han intentado compararlas, mientras que otros rechazan este tipo de trabajo, asegurando que es solo una niña y debería estar estudiando.