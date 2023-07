¡Que conste que te advertimos! Estos son los signos del zodiaco más infieles

El horóscopo es uno de los temas más consultados a diario, ya sea en páginas web, redes sociales o periódicos, de hecho, la personalidad de cada signo puede llegar a afectar en diferentes ámbitos.

Además, cada signo suele dar pistas de compatibilidad con otros, ya sea en el ámbito laboral, de amistad o de relaciones amorosas.

El horóscopo tiene bien marcados las características de los diferentes signos, así como también una manera de identificar cuáles son más probables de ser fieles o infieles.

Aquí te contamos cuáles serían esos signos que son más propensos a ser infieles. Cabe aclarar que, ser o no ser fiel depende de diferentes factores, es decir, los signos más propensos a serlos no significan que no valoren una relación estable.

Pero si eres un amante de los temas astrológicos, seguro que esta información te va a encantar y puedes compartirla con tus amigos.

¿Cuáles serían los signos más infieles?

Los signos que son más propensos a caer en la tentación y ser infieles comúnmente son los de aire y fuego, pues, una de sus características principales es su amor a la libertad y a aventurar.

Razón por la que estos signos suelen ser más propensos a buscar emociones fuera de su relación actual.

Signos de fuego

Sus características son la pasión y la energía, pero esto puede ser contraproducente, ya que se pueden dejar llevar por esto y perder lo más importante.

Signos de aire

Estos signos aman la vida social, por lo que probablemente pueden caer en la tentación.

Aquí la lista de los signos más infieles

Sagitario

Géminis

Acuario

Leo

Aries

Escorpio