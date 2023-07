A Britney Spears la cacheteó un guardaespaldas por pedirle foto a un basquetbolista

Britney Spears vuelve a ser tema de conversación mundial, pero en esta oportunidad por noticias desalentadoras, pues la artista pop fue víctima de un ataque por pedir una fotografía a un jugador de basquetbol.

Según reportar el New York Post, la 'Princesita del Pop' se encontraba junto a su familia en Las Vegas, donde se presentó la bochornosa escena, precisamente cuando se encontraba en un viaje para celebrar el aniversario de su boda.

Más sobre Birtney Spears

BRITNEY SPEARS Y SU MADRE SE REENCUENTRAN Y PONEN FIN A AÑOS DE DISTANCIA

BRITNEY SPEARS CELEBRÓ A SU ESTILO EL CUMPLEAÑOS #41 CON UN CANDENTE VIDEO EN BIKINI

Reporta el medio que Britney se encontraba en el restaurant Catch del hotel Aria, en el que casualmente estaba el jugador de la NBA, Víctor Wembanyama, uno de los favoritos de Spears.

Britney, en modo fanática, se dirigió a su mesa para pedirle una fotografía, pero lo que comenzó como una amable solicitud terminó de la peor manera, pues el director del equipo de seguridad golpeó a la cantante al punto de volarle las gafas.

Por su parte, un testigo relató para TMZ que antes de golpear a Britney en el rostro, el sujeto le había pegado en una de sus manos justo cuando ella irrumpió al jugador tocándole el hombro.

La denuncia

Según las fuentes policiales, la denuncia no apuntaba en un principio a un caso criminal, pues para los oficiales, Damian Smith, el director de seguridad, reaccionó creyendo que el jugador necesitaba ayuda de protección.

La versión de Britney Spears

A través de su cuenta de Instagram, la cantante contó lo que había sucedido, recordando que las experiencias traumáticas no son ajenas a su vida:

"Las experiencias traumáticas no son nuevas para mí y he tenido una buena cantidad de ellas. No estaba preparada para lo que me pasó anoche.

Decidí acercarme a él y felicitarlo por su éxito. Fue muy fuerte, así que le di un golpecito en el hombro para llamar su atención.

"Estoy al tanto de la declaración de los jugadores donde menciona "Lo agarré por detrás", pero simplemente le toqué el hombro. Su seguridad luego me dio la espalda en la cara sin mirar atrás, frente a una multitud. Casi me derriba y me quita las gafas de la cara. Estoy rodeada de gente todo el tiempo. De hecho, esa noche. Fui rodeada por un grupo de al menos 20 fanáticos. Mi equipo de seguridad no golpeó a ninguno de ellos."

Agradecimiento a sus fans

Asimismo, Spears aprovechó sus declaraciones para extender un agradecimiento a sus fans y seguidores por los mensajes de apoyo que ha recibido en redes sociales.