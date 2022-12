Britney Spears celebró a su estilo el cumpleaños #41 con un candente video en bikini

Los últimos meses han sido muy felices para Britney Spears. Desde que la cantante ganó la batalla legal contra su padre y él ya no es su tutor, la mujer ha compartido un sin fin de imágenes en las que celebra su libertad, muchas de estas publicaciones en las que olvida por completo llevar una o varias prendas.

Sin embargo, este es un tema que genera todo tipo de reacciones entre los internautas, pues hay quienes celebran la felicidad de Britney y otros, quienes rechazan la actitud desaforada de la cantante.

Mia también: “Cuídate de una infección”, le dicen a Britney Spears por foto sin ropa en la playa

Justamente, en las últimas horas, “La princesa del pop”, compartió un video en el que se le ve bailar el exitoso tema de Beyonce y Nicki Minaj, ‘Feeling Myself’.

En el clip aparece con una blusa corta de cuello bandeja color blanco, unas botas del mismo tono y lo que se lleva todo el protagonismo del audivisual, es un pequeño panti color rosa que deja al descubierto la actual figura de la cantante.

Lee también: Britney Spears reta nuevamente la censura posando sin sostén en la piscina

El mencionado video, de acuerdo con los mismos internautas, se ha clasificado como una celebración a su cumpleaños número 41. Precisamente fue publicado en su cuenta de Instagram en la que comparte el mismo número de seguidores y de los años que tiene actualmente, 41.

Los hitos más importantes durante su carrera de 30 años

- En 1998, presentó su sencillo debut, ‘Baby one more time’ en compañía de Max Martin

- A inicios de 1999, lanzó su primer álbum de estudio, llamado ‘Baby one more time’ e incluía sencillos como “You drive me crazy” y “Sometimes”.

- En el 2000, la cantante lanzó su segundo álbum ‘Oops!... I Did It Again’

- Año 2001, brindó una presentación memorable en los Premios MTV, sosteniendo una serpiente.

Te puede interesar: “Ahí está mi trasero”: Britney Spears encendió las redes con atrevido video

-En el año 2003, se presentó a los MTV Video Music Awards junto a Madonna y Christina Aguilera, en donde aprovechó para besar a cada una, quedando en la retina de todos.

-Corría el año 2006, en el que la cantante fue perseguida y fotografiada en cada momento, provocando que la artista se rapara es una de esas ocasiones frente a los paparazzis.

-En el 2008, el tribunal de Los Ángeles concedió la tutela legal de Britney a su padre, ya que consideraban que era incapaz de cuidar de sí misma.

-En el 2021 con el apoyo del movimiento #FreeBritney, la cantante logró recuperar su libertad.