Jóvenes prefieren a Peso Pluma por encima de Freddie Mercury y aquí el video para llorar

Las redes sociales nuevamente son el escenario de una polémica discusión musical. En esta ocasión, un video viral en TikTok ha generado controversia porque un creador de contenido digital, le preguntó a varios jóvenes fanáticos quién es mejor, ¿Peso Pluma o el legendario líder de Queen, Freddie Mercury?

En el video, un influencer mexicano entrevista a varios seguidores del intérprete del éxito musical ‘Ella baila sola’ afuera de un concierto. Las respuestas de los jóvenes han sorprendido a muchos, ya que afirman que Pluma, el joven cantante de música regional mexicana, es superior a Mercury.

A pesar de que Freddie es reconocido a nivel mundial como uno de los mejores vocalistas de todos los tiempos y ha dejado un legado musical imborrable, algunos fanáticos del mexicano aseguran que su voz y estilo son superiores al del británico.

El video se ha vuelto viral y ha acumulado más de 630 mil reproducciones en TikTok, generando cientos de comentarios y opiniones divididas. Mientras algunos usuarios se sorprenden por las afirmaciones de los jóvenes, otros aseguran que es natural que las nuevas generaciones prefieran la música de su propio tiempo en lugar de la de sus mayores.

Sin embargo, la polémica ha dado lugar a un intenso debate en las redes sociales, donde los fanáticos de Freddie Mercury resaltan su talento que para muchos es incomparable. Sin embargo, los seguidores de Peso Pluma argumentan que él es el rey de esta generación, agregando que es importante que las personas respeten los gustos de cada generación.

"Lo más lamentable es que el otro día vi a alguien comparando a Michael Jackson con Peso Pluma, y decían que él le gana. La gente ya no tiene buen criterio musical", "Me agrada Peso Pluma, pero Freddie Mercury es simplemente el mejor","Vocalmente y en términos de fama, Freddie Mercury no tiene comparación. En cambio, Peso Pluma no posee una voz tan poderosa como la de Freddie Mercury", "Decían que Peso Pluma es más famoso", fueron algunos de los comentarios en redes.