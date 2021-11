‘Freddie Mercury: The Final Act’, el documental que contará los últimos días del icónico vocalista de 'Queen'

Quién no recuerda la voz de uno de los mejores músicos de todos los tiempos: Freddie Mercury artista que con canciones como 'Bohemian Rhapsody’ nos hizo querer hacer parte de la increíble banda ‘Queen’ o quién no quiso dedicar o que le dedicaran ‘Love Of My Life’.

El próximo 24 de noviembre se cumplirán 30 años desde que el líder de Queen dejó este mundo, debido a complicaciones relacionadas con el SIDA, enfermedad que padecía.

Desde entonces mucho se ha dicho sobre la vida de una de las mejores voces de la historia. Hemos visto algunos documentales e incluso la película ‘Bohemian Rhapsody’, en la que Rami Malek, dio vida a Mercury y gracias a su interpretación se llevó el premio Óscar a mejor actor.

Sin embargo, parece que aún queda mucho por conocer de este cantante, por lo que en este mes de noviembre la BBC estrenará un nuevo documental, el cual estará centrado en los últimos años de la vida de Mercury.

Esta nueva producción se llamará ‘Freddie Mercury: The Final Act’ y mostrará parte de su último concierto en Queen, su muerte y también el concierto que se realizó en abril de 1992 en el estadio Wembley de Londres, como un homenaje.

Por si fuera poco, el documental contará con entrevistas de los miembros de Queen y también con expertos, médicos y personas que padecen de SIDA.