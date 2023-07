El impresionante parecido de Sofía, la hija de ‘La Barbie colombiana’ con Ariana Grande

Tatiana Murillo o la ‘Barbie Colombiana’ como la conocen más en redes sociales, es una de las modelos más controversiales en el país debido a la cantidad de cirugías plásticas que se ha realizado para parecerse a la famosa muñeca de Mattel, Barbie.

Nacida en el Valle del Cauca, la colombiana suele compartir a través de sus redes sociales su vida diaria, dando consejos de belleza y también le gusta enviar mensajes de empoderamiento para todas las mujeres que la siguen a diario.

No le teme hablar de sus cirugías plásticas ni las de su hija menor Sofía, la cual hasta el momento se sabe que también ha pasado por el quirófano para ayudarse con algunos rasgos que no le gustan. Tatiana por otro lado, se sabe que hasta el momento tiene alrededor de 17 cirugías y entre risas confiesa que tal vez se le olvida contar una que otra.

Lee también: Karol G se robó todas las miradas en la alfombra rosa de 'Barbie' con su provocativo atuendo.

Un parecido increíble

Hoy, con 30 años, es una empresaria, madre soltera y la réplica humana de la muñeca más famosa del mundo. Le gusta trabajar y hacer dinero, por eso, en sus redes sociales publica sus viajes y lujos que se da ella misma.

La modelo y empresaria no teme compartir con sus seguidores sus cambios físicos, pues se siente muy orgullosa de sus cambios. “Todo el mundo está anonadado con el cambio. Efectivamente, era yo, algunos no nos convertimos en cisnes, sino en el mismísimo ave fénix. Me siento muy orgullosa de mis cambios”.

Es por eso, no teme regalarle a su hija menor alguna que otra cirugía estética. Incluso se sabe que el día de su cumpleaños le obsequió una rinoplastia y las redes estallaron, al afirmar que era una irresponsable por dejar que su hija menor acceda a este tipo de procedimientos siendo tan joven.

Hace poco a través de las historias de Instagram de Tatiana, se compartió la imagen de su hija en donde se puede evidenciar que la joven tiene una apariencia similar a la cantante estadounidense Ariana Grande. Varios internautas le preguntaron si se trataba de algún filtro porque el parecido es increíble. Sin embargo, Sofía a través de su TikTok compartió un video en donde luce orgullosa de parecerse a la cantante.

De inmediato las redes no se hicieron esperar y varios internautas aplaudieron el resultado, mientras que otros lo criticaron por qué es dado gracias a las cirugías estéticas.

Ahora podrás seguirnos en nuestro canal de WhatsApp dando clic aquí