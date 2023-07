WhatsApp lanzó su 'Modo Barbie' y así es cómo desde ya puede activarlo

La película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling se ha llevado todas las miradas últimamente, sobre todo porque hace poco fue la alfombra rosada y la premiere en donde pudimos notar varias estrellas de la película, sin pasar desapercibida la cantante colombiana Karol G, quien hace parte de la banda sonora de la película.

Su estrenó será el próximo 20 de julio y es una apuesta diferente para los fanáticos del personaje, pues, es la primera vez que se interpreta en personajes reales, por lo que promete ser un rotundo éxito en taquillas y un gran impacto positivo entre los críticos del séptimo arte.

La popular cinta ha sido tan esperada que ha generado una ola de seguidores y una tendencia denominada “Barbiecore”. A esta se le suma la popular aplicación de mensajería WhatsApp, que ha dado gran expectativa a sus usuarios sobre cómo descargar el ‘Modo Barbie’.

En primer lugar, es preciso aclarar que no es necesario descargar aplicaciones que no estén anexas con el servidor de mensajería, ni tampoco es necesario tener o utilizar los demás servicios que ofrece la aplicación, como WhatsApp Plus o Business.

Para poder iniciar con este modo, es necesario modificar la apariencia del icono de la aplicación en tu celular y colocar uno asociado con Barbie, realizando los siguientes pasos:

Busque una imagen en formato PNG, ya sea en redes sociales o navegadores de búsqueda, como Google, Firefox u otros.

Luego de este paso es indispensable descargar la aplicación Nova Launcher la cual está disponible en Google Play Store.

Elija la opción editar, luego acceda a aplicaciones y posteriormente busque la imagen que escogió en descargas.

Al elegir la imagen se reemplaza el icono verde de WhatsApp por la nueva imagen y solo debes ajustar el tamaño ideal.

Para poder cambiar la imagen de fondo en los chats privados de WhatsApp debes realizar lo siguiente:

Busca la imagen que deseas colocar en formato vertical, de igual manera la puedes descargar de navegadores de búsqueda o redes sociales.

Accede a WhatsApp y en los tres puntos que encontrarás en la parte derecha de la pantalla, vas a dar clic para acceder a la configuración del mismo.

Pulsa la opción ‘Ajustes’, selecciona ‘Chats’ y luego elige la opción ‘Fondo de pantalla’ para generar el cambio.

Selecciona la opción ‘Mis Fotos’ y escoge la imagen que fue descargada.

Ajusta la imagen al tamaño que se adecúe y selecciona ‘Establecer como fondo’ y todos tus chats tendrán la imagen predeterminada que elegiste.

El siguiente paso es para personalizar tu teclado digital por algún motivo del ‘Modo Barbie’.

Para este paso, es necesario que descargues e instales en tu celular, la aplicación ‘GBoard’ y activar sus funciones, para luego continuar con los siguientes pasos.

Descargar imágenes alusivas a Barbie.

Pulsa el cajón de texto en el que está ubicado el teclado de la pantalla.

Toca los tres puntos y accede a la configuración del teclado.

Selecciona la opción ‘Tema’ y escoge la imagen previamente descargada.

Ajusta su tamaño, pulsa ‘Siguiente’ y luego en ‘Aplicar’

Disfruta de todo el ‘Modo Barbie’ completo y cambia tus imágenes cuantas veces quieras.

