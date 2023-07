"¿Quién lo para?", Anuel AA reaccionó a 'S91', la nueva canción de Karol G; esto dijo

Karol G sigue dejando huella en la industria musical con su talento y carisma. Su reciente lanzamiento, la canción titulada 'S91', ha cautivado a sus seguidores al ofrecer una versión más romántica y espiritual de la artista. La colombiana ha sorprendido una vez más al transmitir un poderoso mensaje a través de sus letras, conectando desde lo más profundo de su ser con su familia, allegados y fans.

El videoclip de 'S91' también es una pieza audiovisual que se ha llevado todos los aplausos. En el, Karol G graba desde un desierto, evocando las referencias al Salmo y recordando la travesía de Moisés mientras vagaba por el desierto tras liberar a su pueblo. El simbolismo y la atmósfera envolvente del video han generado elogios por parte de los seguidores de la cantante.

Anuel AA reaccionó a la canción de Karol G

Sin embargo, el lanzamiento de esta nueva canción no ha estado fuera de la controversia, esta vez por terceros. El reconocido trapero puertorriqueño Anuel ha vuelto a mencionar el nombre de Karol G en redes sociales, generando diversas opiniones entre los internautas. Cabe resaltar que la colombiana no ha hecho ninguna referencia directa a su ex pareja quien continúa utilizando su nombre en sus publicaciones.

Esta vez, fue a través de su cuenta de Instagram, que el artista compartió una captura de la portada de la canción 'S91', acompañada de algunos emojis de fuego, alimentando así la especulación de su relación con la cantante.

Es por esto que algunos internautas acusan al puertorriqueño de "aprovecharse del éxito y la fama mundial" de Karol G, insinuando que su mención constante busca llamar la atención y generar polémica.

Mientras tanto, los seguidores de la cantante, disfrutan de la evolución artística y la conexión emocional que logra establecer con cada uno de sus lanzamientos.

'S91' se suma a la exitosa lista de éxitos de la artista, consolidando su posición en los listados radiales más importantes del mundo y dejando claro que Karol G sigue siendo una figura destacada en la música latina actual.