Rebelde: El cambio abismal de Fernanda Malo, la actriz que le dio vida a Sol de la Riva

Rebelde fue una de las series juveniles que marcó la infancia de toda una generación. Producida por Televisa y transmitida en los años 2004, 2005 y 2006, aproximadamente hace unos 20 años.

Protagonizada por Anahí Puente, Dulce María Espinosa, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez. La serie juvenil es una adaptación de la versión original argentina ‘Rebelde way’, creada por Cris Morena y adaptada por Armando Rodríguez para el canal mexicano.

Todos los protagonistas se robaron el corazón juvenil de sus espectadores con sus historias de amor, de la familia, de la adolescencia y muchas más temáticas. Sin embargo, la historia no hubiera sido tan popular sin los personajes antagónicos, quienes hicieron la vida imposible a nuestros actores favoritos.

Un cambio abismal

Esta vez hablaremos de Fernanda Malo, la actriz que le dio vida al personaje de Sol de la Riva, la rival eterna de Mia Colucci, pues ambas querían el amor de Miguel interpretado por Alfonso Herrera.

La actriz y modelo mexicana actualmente tiene 37 y después de culminar su participación en la serie juvenil, grabó la película “Hasta el viento tiene miedo” y varias telenovelas mexicanas como: “Alma de hierro”, “Verano de amor” y “Mis XV”. Sin embargo, con esta última transmitida en el 2012 se le perdió el rastro de las pantallas.

La actriz se dedicó al teatro por un año y posteriormente trabajó en su propio programa para el canal de televisión Telehit, también grabó un EP con su banda, entre otras cosas. Según una entrevista que tuvo con la revista People en Español.

“Después del 2012 estuve haciendo teatro durante un año y luego entré a Telehit. Tuve mi programa, que fue un proyecto super padre y que me gustó mucho porque nos dieron la libertad al productor y a mí de hablar de géneros que no se escuchaban en el canal hasta ese momento. Ahí fuimos a hacer entrevistas con muchas bandas y es una parte que a mí no me había tocado poder explorar. También grabé un EP con mi banda; en fin, estuve haciendo varias cosas después”.

También recordó su paso por Rebelde y dijo que aprendió a convivir con varios jóvenes de su edad, pues no lo había vivido y así mismo dijo que no le fue difícil desprenderse de su personaje, sin embargo, sabe que muchas personas aún recuerdan y saben quién era Sol de la Riva.