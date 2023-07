Zulma Rey partió corazones en Masterchef tras recordar la impactante muerte de su padre

El reconocido reality del canal RCN, ‘Masterchef Celebrity’, continúa captando la atención de los colombianos con sus divertidas recetas, pero también, con las impactantes historias de las celebridades que están participando en esta edición.

Esta vez pasó a raíz de una dinámica que se realizó en la emisión del pasado sábado 15 de julio. En este capítulo los concursantes tuvieron que hacer memoria sobre esos momentos difíciles de sus vidas con el objetivo de cocinarle a una persona o situación en especial.

A pesar de que todos los concursantes contaron historias realmente conmovedoras, hubo una en especial que marcó a los otros compañeros y hasta los mismos jurados del programa de televisión.

Zulma Rey recordó los vacíos que le ha dejado la ausencia de su padre

En el reto de la caja vacía, los concursantes no contaban con uno o varios ingredientes especiales, sino que esta vez debían preparar algo en honor a sus vacíos. Fue en esta oportunidad, que la actriz no omitió detalle alguno a la hora de contar su historia.

La famosa empezó contando que no tenía muchos recuerdos de su padre, pues lo mataron cuando ella solo tenía dos años de edad. Además, agregó que en un principio de su vida no lo extrañaba, pues no debía extrañar algo que nunca tuvo.

“Cuando yo tenía cuatro meses lo mataron. En algún momento dije: ‘Uno no extraña lo que no tiene, yo como no tuve papá, no lo extraño, pero cuando empecé a crecer y me di cuenta del vacío tan grande’. Ahí entendí que me hizo mucha falta”, dijo la actriz.

Además, completó su relato con un duro recuerdo y el sentimiento que su padre le generaba al recordar el vacío que tenía en su vida.

“Pienso en mi niñez; ¿cuántas veces no quise que me defendiera?, ¿cuántas veces no quise que me diera un buen consejo? Me tocó de la nada aprenderlo”, agregó la colombiana.