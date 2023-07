Él es el nuevo novio de Carolina Acevedo, el ex de una prima de ella

Carolina Acevedo es una reconocida actriz ibaguereña recordada por muchos televidentes gracias a su belleza natural y carisma. Comenzó en la producción ‘De pies a cabeza’ interpretando a Violeta, continuó destacándose en otras producciones como: ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, ‘Comando Elite’, ‘La nocturna’,’Un bandido honrado’, entre otras.

En lo que se refiere a sus relaciones sentimentales, Acevedo ha pasado por varias separaciones. La primera con el actor Roberto Cano en 2004, cuando no llevaban ni siquiera dos años de casados. En el año 2018 se separó del empresario Salomón Korn, el padre de su hijo Matías, luego de que fuera señalado de participar en una red de activos en el país y recibió prisión domiciliaria.

Luego de casi 5 años soltera, en febrero de este año, Carolina sorprendió a sus seguidores, luego de confirmar que el amor había tocado su puerta nuevamente. En un post en su cuenta de Instagram, hizo pública su relación con Lucas Jaramillo Vélez.

La actriz suele estar activa en sus redes sociales y hace poco en una dinámica de preguntas y respuestas en su Instagram, reveló más detalles acerca de su relación.

“Llevamos 7 meses que se pasan en bombas… ¿Y sabes qué es lo mejor? Que yo no lo estaba esperando, no lo estaba buscando, es más, ya había desistido y había dicho como ‘si llega, llega y si no llega, no llega’ y llegó… Es deli, estoy feliz, tranquila, contenta, y es un gran parche. Aparte de que sea mi novio, es mi gran amigo y me hace muy feliz”

Con su respuesta, muchos internautas pudieron darse cuenta de la felicidad de Carolina con su actual pareja. Por su parte, Lucas Jaramillo suele subir imágenes compartiendo con la actriz y demostrando que los dos tienen gustos similares por la naturaleza y las actividades al aire libre.

¿Quién es Lucas Jaramillo Vélez?

Hasta el momento se puede decir que suele ser confundido con su homónimo Lucas Jaramillo Corral, exfutbolista, empresario y esposo de la famosa modelo y presentadora Catalina Aristizábal.

Lucas Jaramillo Vélez es diseñador de la universidad Jorge Tadeo Lozano y es recordado por haber ganado ‘Survivor, la isla de los famosos’ en el año 2005. Lo que más llama la atención es que Vélez está casado con la actriz Cristina Umaña hace 10 años y quien coincidencialmente es prima de Carolina Acevedo por parte de su madre, de apellido Rojas.

