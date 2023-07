‘Sabrina' y otros famosos que dejaron la actuación por largas temporadas: ¿qué les pasó?

Gran cantidad de actores, e incluso cantantes, que empezaron su carrera desde muy jóvenes y experimentaron la fama, tocaron fondo cuando menos lo esperaban, llevándolos a desear alejarse de las cámaras para vivir una “vida normal”, enfocarse en su familia o cuidar su salud mental.

Acá 6 famosos que no volvieron a actuar por un largo periodo

MELISSA JOAN HART

Melissa, más conocida en diferentes partes del mundo como ‘Sabrina’, por la serie de 1971 que tuvo siete temporadas. Pero al llegar la fama siendo tan joven, la mujer vivió diferentes momentos de fiesta y consumo de sustancias, unido a que su papel como la bruja adolescente empezó a decaer.

“Yo experimenté con marihuana, éxtasis, hongos y mezcalina durante un año y medio. Me gustaba cuando salía a bailar. También tomaba mucho champagne”, confesó en su libro autobiográfico.

Luego de los fuertes episodios de adicción, Joan se aferró a la religión y después del último capítulo de la serie, empezó su camino a la desintoxicación. Luego formó familia con el guitarrista Mark Wilkerson y fundó su propia productora.

MACAULAY CULKIN

Es recordado por protagonizar las películas de ‘Mi pobre angelito’, las cuales siguen siendo de las favoritas para ver en época decembrina.

Luego de su rotundo éxito, siendo uno de los mejores actores infantiles de Hollywood, se retiró de la actuación cuando tenía 14 años “para ser normal”. Comentó en entrevista con Jay Leno: “quiero decir, no recuerdo un día en el que la gente no esté embobada conmigo, en el que no haya gente escondida en los arbustos, con cámaras”.

Desde 2004 se empezaron a conocer los problemas que tenía con las drogas, fue detenido por posesión de estupefacientes e incluso se decía que gastaba alrededor de seis mil dólares al mes en heroína, algo que siempre negó.

FREDDIE PRINZE JR.

Para el actor sus planes cambiaron cuando se convirtió en papá, se unió con su esposa Sarah Michelle Gellar y decidió convertir sus hobbies en emprendimientos, dejando a un lado su fama por protagonizar ‘Sé lo que hicieron el verano pasado’ (1997); también es recordado por ‘Scooby-Doo’.

El actor fue saliendo como invitado en algunas series exitosas y prestó su voz para ‘Star Wars Rebels’ y varios videojuegos.

“Al no tener papá, siempre fue lo más importante para mí ser un padre presente. Cuando nació mi hija, eso fue todo para mí. Me convertí en padre a tiempo completo. No es un trabajo. Es lo que me encanta hacer”, contó a la revista People en 2020.

SARAH MICHELLE GELLAR

Recordada por producciones como ‘Buffy, la cazavampiros’, ‘Scream 2’ o ‘Scooby-Doo’, esta actriz se alejó de los medios luego de la muerte de su gran amigo Robin William, con quien trabajo un año antes de su suicidio.

También, la mujer confirmó a la revista ‘People’, la actriz confesó que otro de los motivos por tomar distancia fue querer ser la mamá que siempre quiso ser. “Llevo trabajando toda mi vida. Cuando tuve a mis hijos, y eso fue justo después de la muerte de Robin, estaban sucediendo tantas cosas en mi vida que simplemente decidí parar y dije: ‘Necesito tomarme un descanso”.

CHRISTINA RICCI

Con 9 años debutó en el cine en ‘Sirenas’ y ganó gran fama en 1991 cuando trabajó en ‘La Familia Addams’ y ‘Casper’, pero en su adolescencia empezó a tener personajes complejos y e problemas personales, mientras que pasaba por una fuerte ansiedad y trastornos de la conducta alimentaria, lo que la hicieron alejarse del ojo mediático.

Si embargo, luego de tomarse un descanso, empezó a destacarse en doblaje y poco a poco se ha vuelto a meter en el cine.

HILARY DUFF

Uno de sus personajes más icónicos es el de ‘Lizzie Mcguire’, serie que fue un rotundo éxito en 2001, tanto para convertirse en el show de Disney favorito en Estados Unidos.

También protagonizó películas de renombre como ‘Una cenicienta moderna’, pero a partir del 2007 decidió empezar a actuar en películas independientes, lo que la alejó del ojo público a gran escala; además, también se enfocó en su carrera como cantante, donde tiene cinco álbumes de estudio. También sacó sus propios proyectos en perfumería y moda.