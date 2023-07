“Madure”, Alina lozano se encuentra de frente con ex de Jim Velásquez y esto pasó

Una de las parejas más controversiales del momento, sin duda alguna, es la que conforman el par de actores Alina Lozano y Jim Velásquez, quienes han puesto a hablar a todos en redes sociales por su polémica relación.

No dejes de leer: La exnovia de Jim Velásquez reaccionó a la noticia del matrimonio con Alina Lozano

Aunque para muchos, la relación es actuada y solo hace parte de un contenido para las plataformas digitales, hay quienes creen completamente en su amor. Es por esto que el par de artistas han logrado cautivar a miles de personas con su historia, agrupando una gran cantidad de fanáticos en redes sociales.

Hace unos días, se volvió viral un video en redes sociales en el que aparecía una tercera persona en esta relación. Se trata de Nicol Triana, la ex de Jim Velásquez, quien a través de una grabación, decidió opinar sobre la relación actual de su ex.

Lee también: ¿Muy diferente? Así se veía Alina Lozano cuando tenía la edad de su novio Jim Velásquez

Aunque el video generó opiniones divididas entre los internautas, muchos esperaban una reacción por parte de Alina o Jim. Para sorpresa de muchos, los tres involucrados en el tema, se reunieron.

Alina Lozano se encuentra con la ex de Jim Velásquez

Tomando la situación con madurez y de frente, Alina y Jim, llamaron a Nicol para que aclarara la razón de su video, y tuviera la oportunidad de dar su propia versión del tema. Jim fue el primero en hablar en el mencionado clip: "Quisimos hacer este video porque se volvió muy viral, un video de mi exnovia, y queremos aprovechar ese auge para enviar un mensaje de amor, paz y madurez", inició.

Te puede interesar: ¿Participante del Desafío saldrá embarazada del reality? Esto fue lo que dijo Yan de Juli

Tras su intervención, la artista completó el mensaje de su pareja y fue muy clara en cómo debía ser la relación de los ex: “La madurez también es que no haya ningún lenguaje corporal que incite a que la gente pueda pensar otras cosas. Uno no puede subir videos de un hombre que ya no le pertenece”, dijo.

Al terminar el clip, se puede ver como el actor decide cortar la conversación, pues se le ve incómodo en ese momento. El joven termina abandonando la grabación, dando una estocada final al contenido.