¿Participante del Desafío saldrá embarazada del reality? Esto fue lo que dijo Yan de Juli

‘Desafio The Box’, se ha convertido hoy por hoy en uno de los realities más queridos por los colombianos. No solo las decisivas pruebas que realizan los concursantes logran captar la atención de los televidentes, sino también, sus propias historias que comparten frente a las cámaras.

Juli y Rapelo, dos de los concursantes más populares del equipo Beta, están en el ojo del público después de haber compartido una polémica charla. El ambiente ya estaba tenso entre los competidores debido a la cercanía de la semifinal, pero ahora las cosas se han vuelto aún más complicadas.

Todo ocurrió durante un momento en el que todos los participantes estaban compartiendo momentos divertidos juntos. Fue así cuando un Yan del equipo lanzó la pregunta indiscreta: "¿con quién le gustaría tener relaciones sexuales?". Rapelo respondió de manera concreta, diciendo que la persona con la que hubiera deseado tener intimidad ya había sido eliminada. Los televidentes quedaron desconcertados, sin saber a quién se refería exactamente.

Pero lo peor estaba por venir. Yan, conocido por sus comentarios imprudentes, aprovechó la oportunidad para dirigirse a la capitana Juli y soltar una afirmación impactante: "Usted ya está embarazada, ya hizo la tarea de encargar un bebé en Desafío The Box, y casualmente le va a salir con cabello crespo, similar al de Guajira, no al de otro hombre que vive en esta casa". Mai, otra de las concursantes, no se quedó callada y agregó con sarcasmo: "Sí, Juli quiere un bebé con cabello liso, le toca irse a dormir con Sarita".

Estas declaraciones han causado una gran controversia tanto dentro como fuera del programa. Los rumores sobre una posible relación entre Juli y Rapelo se han vuelto aún más intensos, y los espectadores están ansiosos por descubrir quién es la competidora eliminada a la que Rapelo hizo referencia. Además, la noticia del supuesto embarazo de Juli ha sorprendido a todos, generando especulaciones y comentarios en las redes sociales.

Mientras tanto, el equipo Beta sigue luchando por llegar a la semifinal del Desafío The Box, pero la tensión y los conflictos internos amenazan con desestabilizar su unidad. Los televidentes estarán pendientes de cómo avanza la competencia y claramente, quien se posiciona como ganador absoluto.