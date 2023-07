¿Por qué Jennifer Lawrence, de 'Los Juegos del Hambre', fue infeliz en su niñez?

Jennifer Lawrence es una de las actrices estadounidenses más queridas y reconocidas de la industria del cine y especialmente, de Hollywood. Durante más de diez años de carrera, Lawrence ha participado en producciones como ‘The Poker House’, en 2008, ‘X-Men: primera generación’, en 2011, y en ‘Los Juegos del Hambre’ en 2012.

La saga de ‘Los Juegos del Hambre’ protagonizada por Lawrence y Josh Hutcherson, quien estuvo hace poco en Colombia, fue la producción que marcó un antes y un después en la carrera de la actriz estadounidense, quien reveló que le gustaría volver a interpretar a ‘Katnis Everdeen’, en el marco del anuncio de la precuela de la saga.

La carrera y trabajo de Lawrence ha sido reconocida en múltiples ocasiones, ha sido galardonada con el Óscar a mejor actriz por su actuación en ‘Silver Linings Playbook’, además de tres Globos de Oro en diferentes categorías, dos BAFTA, y dos premios del Sindicato de Actores.

Además de estar marcada por el éxito de su carrera, Lawrence ha hablado en múltiples ocasiones los momentos difíciles que tuvo que vivir durante su infancia, su vida en la escuela y el trato que recibía de sus padres.

¿Cómo fue la infancia de Jennifer Lawrence?

La actriz nació en Indian Hills, un pueblo de Kentucky, Estados Unidos. Es la hija mejor una familia común y corriente, su padre era obrero y su madre trabajaba en campamentos de verano.

Desde sus primeros años de vida sus padres le confesaron que no querían tenerla, pues no esperaban tener más hijos: “mis padres habían decidido no tener más hijos, pero llegué yo”, explicó la actriz en una entrevista.

Lawrence creció junto a sus dos hermanos Ben y Blair, con los que desarrollo comportamientos rudos, cuando su madre se dio cuenta de la manera brusca al momento de jugar le prohibió relacionarse con otras niñas, para evitar que las agrediera.

Esta restricción generó que tuviera problemas de adaptación y la llevó a desarrollar comportamientos ansiosos e hiperactivos. Debido a esto no lograba adaptarse a las escuelas y no tenía amigos: “una vez, una compañera de aula me pidió que repartiera las invitaciones para la fiesta de su cumpleaños. Entregué una por una y al final no había ninguna para mí. Le pregunté y me respondió 'es que tú no estás invitada'”.

La actuación como refugio

La dificultad para hacer amigos, los problemas de ansiedad e hiperactividad y el trato que recibía en su familia fueron los que llevaron a Lawrence a entrar al teatro, buscando una vía de escape de la realidad.

A los 16 años decidió abandonar Kentucky y se mudó a Nueva York tras su sueño de actuar, sin embargo, su llegada a la Gran Manzana fue peor de lo que esperaba: “me criaron las ratas y eso te hace más fuerte. Llegué a un punto en el que literalmente compartía mi comida con ellas. No tenía nada de dinero. Ellas se comían el pan, lo único que tenía, y yo llegaba con hambre, le sacaba el pedacito mordido y el resto me lo comía”, reveló Lawrence en una entrevista con el diario ‘The Sun’.