¡El nuevo Superman! David Corenswet llevará la capa; te contamos lo que debes saber de él

Emocionantes noticias para los fanáticos de DC Comics, pues se ha revelado quién será el actor encargado de interpretar al icónico héroe Superman en la próxima película titulada 'Superman Legacy'. Después de que se anunciara que James Gunn dirigirá el nuevo universo cinematográfico de DC, también se confirmó que él mismo sería el escritor y director de esta emocionante entrega.

Lo que buscan en este nuevo universo, es alejarse por completo de las interpretaciones anteriores y por esta razón optaron por seleccionar nuevos actores para dar vida a los personajes. David Corenswet ha sido elegido para asumir el papel del Hombre de Acero, mientras que Rachel Brosnahan interpretará a Lois Lane, la intrépida periodista y el interés amoroso de Clark Kent.

¿Quién es David Corenswet?

David, nació en los Estados Unidos en 1993, ha destacado en la televisión y en producciones de streaming a una edad temprana. Algunas de sus apariciones más destacadas incluyen series como ‘House of Cards’, ‘Elementary’, ‘The Politician’ y ‘Hollywood’.

Aunque su carrera en el cine está en sus primeras etapas, ya ha dejado huella con su participación en la película de 2022 titulada 'Pearl'. Ahora, su primer gran papel principal será nada menos que el del alienígena de Kriptón que aterriza en la Tierra: Clark Kent, alias Superman.

La elección de James Gunn ha generado opiniones divididas entre los fanáticos, ya que muchos aún no ven a Superman, que no sea interpretado por Henry Cavill. Sin embargo, muchos también han depositado su confianza en Gunn, considerando su exitosa trayectoria en el género de los superhéroes. No podemos olvidar que Gunn nos ha brindado grandes películas en este ámbito.

La espera hasta el estreno de 'Superman Legacy' será larga, pero los seguidores de DC Comics ya están ansiosos por presenciar esta nueva interpretación del Hombre de Acero por parte de David Corenswet.