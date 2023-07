Estos son los 10 famosos que no creen en Dios

La creencia religiosa es un aspecto muy importante e íntimo en la vida del ser humano y, para los famosos, este no es un hecho diferente. Aunque existen artistas que han preferido mantener su fe en secreto, hay otros que abiertamente dedicaron su vida a Dios. En esta nota, les hablaremos de diez actores célebres en Hollywood que reconocieron no creer en Dios, ¿se esperaba alguno de estos?

10. Hugh Laurie

El 2007 fue un año importante para este actor de Dr. House, quien confesó estar sufriendo de depresión y, además, aseguró que no creía que existiera un Dios: “pero tengo la idea de que, si llegara a existir un dios, nos quitaría todo aquello que no valoramos”, afirmó durante una entrevista.

9. Ian McKellen

El increíble actor de Magnetto de X-Men, que dejó su papel en 2014, no solo ha sorprendido en Hollywood por sus papeles, sino por su carácter y seguridad sobre lo que es, piensa y cree. Aunque desde que se declaró homosexual en 1988, un año todavía difícil para la comunidad LGBTI, aseguró en una entrevista que realmente creía que el ateísmo es una importante lucha pendiente que tiene la humanidad.

8. Javier Bardem

Como ocurrió con varios artistas, este actor creció en una familia católica, pero con el paso de los años, se convirtió en un ferviente ateo que es reconocido por su frase: “Yo no creo en Dios, yo creo en Al Pacino”.

En varios momentos, no solo ha mostrado su gran disgusto con la iglesia católica, sino en general con toda la religión. Después de que fue legalizado el matrimonio homosexual en España, en una entrevista dijo: “me casaría mañana, solo para joder a la iglesia”.

7. Daniel Radcliffe

Este británico, protagonista de la famosa saga de Harry Potter, que pronto estrenará serie, reveló que era ateo durante una entrevista en 2009. Más adelante, el actor de Harry Potter lo explicó al diario ‘The Post’: "no espero que haya un Dios y una vida después de la muerte, me sorprendería gratamente si lo hubiera", señaló en la entrevista.

6. Joaquin Phoenix

Phoenix tiene una particular historia que comienza desde su infancia. Cuando era pequeño, el actor del guasón y su familia hacían parte del grupo religioso ‘The Children of God’ que era liderado por David Berg. Este hombre, años más tarde, fue juzgado por medios internacionales por abusar a menores de edad.

Aunque pasó una gran parte de su vida siendo religioso, el actor se considera ateo. Aunque tiene claro sus principios morales, que se parecen mucho a los religiosos, no adopta ninguna creencia religiosa.

5. Julianne Moore

De acuerdo con la actriz ganadora de un Golgen Globe a mejor actriz dramática en 2015, aseguró que no está de acuerdo con la idea de que la religión imponga un orden, una estructura y una historia para explicarlo todo en el mundo.

Según Moore, ella ha logrado superar la pena y el dolor que ha sufrido a lo largo de su vida sin necesidad de ninguna religión.

4. Emma Thompson

La reconocida actriz de ‘Nanny McPhee’ reconoció en 2008 que ve a la religión con respeto: “No es suficiente con decir que no creo en Dios. En realidad, me parece que el sistema es asombroso, solo me ofende algunas de las cosas establecidas por la Biblia y el Corán. Eso sí lo rechazó”, explicó en una entrevista.

3. Keira Knightley

En 2012, la actriz confesó que no creía en Dios. De hecho, expresó que tiene una posición crítica sobre el catolicismo: “Si no fuera atea, podría librarme de cualquier cosa. Tan solo tendría que pedir perdón, ya sería perdonada. La verdad suena mucho mejor tener que vivir un poco con la culpa”, afirmó.

2. George Clooney

A pesar de haber nacido en una familia católica en Kentucky, en 2004 aseguró que no estaba seguro si no creía en Dios, pero sí estaba seguro de que no creía ni en el cielo, ni en la historia del infierno: “todo lo que sé es que, como individuo, no dejaré que mi vida, de lo único que tengo certeza que existe, sea desperdiciada”.

1. Jack Black

Desde el comienzo de su carrera, el querido actor de Escuela de Rock e intérprete de la canción ‘Peaches’ aceptó que no creía en Dios, ni era cercano a ninguna religiosa: “Pienso en el universo y las grandes preguntas y pondero los increíbles milagros de la vida, pero eso no significa que tenga que seguir como una oveja todo lo que me digan, me parece absurdo”, aseguró en una entrevista a La prensa de Honduras.

