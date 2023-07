Selena Gomez celebró su cumpleños al lado de Karol G, Paris Hilton y Christina Aguilera

Los fanáticos de Selena Gomez se encuentran emocionados y celebrando junto a la talentosa artista, quien recientemente cumplió 31 años. La actriz de 'Only Murders in the Building' decidió conmemorar esta ocasión especial con una extravagante fiesta llena de famosos y amigos cercanos.

La fiesta, que rápidamente se convirtió en el evento del momento, contó con la presencia de destacadas celebridades del mundo del espectáculo. Entre ellas, se encontraba la exitosa cantante urbana Karol G, quien compartió en las redes sociales varios momentos de diversión junto a Selena.

Para la ocasión, Selena Gomez eligió un espectacular y deslumbrante look que dejó a todos maravillados. La artista lució un vestido rojo adornado con delicados detalles florales y sutiles transparencias, combinado con unas elegantes sandalias de tacón. Su maquillaje, caracterizado por una mirada natural y sencilla, resaltó la belleza innata de la actriz y le dio un toque de frescura y sofisticación.

Entre risas, bailes y momentos inolvidables, Selena compartió en su perfil de Instagram varias fotografías que inmortalizan los instantes más especiales de la noche. En una de ellas, se puede apreciar a la talentosa cantante compartiendo la pista de baile con la carismática Karol G, quienes deslumbraron a todos con sus mejores pasos.

Pero las sorpresas no terminaron ahí. Otros íconos del entretenimiento también estuvieron presentes en la celebración. Christina Aguilera, la icónica cantante y reconocida figura de la música pop, también disfrutó junto a Selena y los demás invitados de la inolvidable velada.

La mega fiesta de cumpleaños de la artista dejó claro que la estrella sabe cómo divertirse y disfrutar de la compañía de quienes la rodean. La alegría y la energía positiva contagiaron a todos los presentes, quienes aseguraron que fue una de las mejores celebraciones a las que han asistido.