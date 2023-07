La inesperada revelación que habría hecho Sebastián Yatra sobre Rauw Alejandro y Rosalía

Muchos fanáticos todavía siguen asimilando la terminación del compromiso de Rauw Alejandro y Rosalía. Al ser una pareja tan querida por el público, se han generado todo tipo de especulaciones en redes.

Todo inició luego de que la Revista People asegurara que la pareja había terminado y que habían quedado en buenos términos. Sin embargo, usuarios en internet hicieron de las suyas y se creó toda una teoría de por qué Rauw le habría sido infiel a Rosalía.

Fue tanta la polémica que generaron estas teorías de infidelidad que el mismo Rauw Alejandro tuvo que salir a desmentirlas. El cantante confirmó que habían terminado y también desmintió que se tratara por una tercera persona en la relación.

Sin embargo, dentro de las teorías que se crearon, salió a relucir un video de Sebastián Yatra en el que revelaría que Rauw nunca estuvo enamorado de Rosalía. Esta grabación sorprendió a muchos usuarios.

Mira también: "¿Clara Chía dos?" Esta es la razón por la que habrían terminado Rauw Alejandro y Rosalía

El video de Sebastián Yatra

En la grabación que se volvió tendencia en redes, se puede ver que Sebastián Yatra está comiendo con un grupo de personas y él no se da cuenta que lo estaban grabando. El cantante tocó temas sorprendentes, pero después de unos segundos dejan de grabar.

En la comida, a Sebastián Yatra le preguntan si es verdad que Rauw Alejandro no estaba enamorado. El colombiano respondió que no, que no estaba enamorado.

Lo curioso del video es que también le preguntan por Camilo y muchas personas dicen que se trataría de Camilo Echeverry, quien está casado con Evaluna Montaner. Sin embargo, no se sabe si estaba hablando de él.

“No, ni Camilo ni Rauw están enamorados”, es lo que se le escucha decir a Sebastián Yatra.

Aquí Sebastián Yatra confirma que Rauw no estaba enamorado de Rosalía, pero que Camilo tampoco. pic.twitter.com/DyltgpSvBc — ࿐ (@xorisoredondo) July 25, 2023

Esta grabación al parecer fue hecha sin que el cantante supiera y no se ha negado ni confirmado esta información.

¿Qué dijo Rauw Alejandro?

Este 26 de julio, Rauw Alejandro quiso terminar las especulaciones y confirmó que sí habían terminado su relación. También, aseguró que no hubo nadie más que influyera en la ruptura.

"Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad", escribió el cantante.

Además, aseguró que, quiso aclarar las cosas por el respeto que le tiene tanto a Rosalía, como a sus familias.

"Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir", escribió.