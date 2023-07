Yo me llamo Feid dejó sin palabras al jurado con su presentación; hasta imitó a Escola

Uno de los programas concurso más queridos por los colombianos, sin duda alguna, es ‘Yo me llamo’ de Caracol Televisión. Esta temporada el reality que busca encontrar el doble perfecto, llega con un jurado de primera.

Lee también: Amparo Grisales desborda sensualidad al lucir atrevida lencería; "con razón es la diva"

Como siempre, Amparo Grisales ‘la diva de los colombianos’ está en el centro de la mesa para dar sus valiosos apuntes. En uno de sus costados, está el maestro César Escola, quien con su experiencia y conocimiento de la industria musical, será el encargado de calificar vocalmente a los participantes.

Una de las sorpresas para esta temporada, es sin lugar a dudas el cantante Pipe Bueno, quien estará al otro costado de la diva. El artista, quien ya ha estado en temporadas anteriores en este formato, llega recargado para ser la cuota juvenil y ser ojo agudo durante su permanencia.

Yo me llamo Feid estuvo presente en el primer capítulo

Uno de los artistas del momento, es sin lugar a dudas Ferxxo, quien dijo presente en el primer capítulo. Pese a que su audición no fue la mejor y su imitación no enamoró, su participación no pasó desapercibida, pues hizo enfadar al jurado.

Te puede interesar: “La debe tener diminuta”: Amparo Grisales se despachó contra seguidor que se burló de ella

El detonante del momento, fue cuando el artista terminó de personificar a Feid y tras la negativa del jurado, el joven decidió imitar a César Escola, lo que generó aún más molestia en la manizaleña.

“Entonces Yo Me Llamo César Escola... Sí, ¿pero dónde está la batuta?”, mencionó el artista. A lo que el maestro no dudó en responder: “me quedé sin palabras (...) ¿Dónde está la batuta preguntaba? La tengo guardadita”.

Mira también: Feid le respondió al sexi comentario que le hizo Karol G en sus fotografías

Luego de esto, Grisales dijo que si no paraba su show, mandaría a que lo sacaran del escenario. Finalmente, el imitador salió del 'templo de la imitación saltando y gritando "Yo me llamo Cesar Escola".