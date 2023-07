Desempolvan tatuaje que Rosalía se hizo por amor a Rauw Alejandro y casi nadie sabía

Tras días de especulaciones y rumores que invadieron los titulares de las revistas de espectáculos y los medios digitales, Rauw Alejandro ha compartido sus sentimientos en un emotivo comunicado a través de su cuenta de Twitter. El reconocido cantante puertorriqueño finalmente ha decidido hablar sobre la ruptura con la exitosa cantante española Rosalía.

"Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir", se lee en aparte del comunicado.

Por su parte, Rosalía también se refirió a la situación y rompió el silencio, confirmando todos los rumores sobre la separación.

“Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raul. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”, escribió.

Por otro lado, aunque no entró en detalles sobre las razones exactas de la ruptura, Rauw Alejandro afirmó que tanto él como Rosalía han tomado caminos separados en términos románticos, pero que seguirán siendo amigos y colegas en el ámbito musical.

El tatuaje de Rosalía

En redes sociales desempolvaron una fotografía de la artista en la que muestra un curioso tatuaje en la planta del pie. Pues bien, en el famoso tattoo de la española, se pueden apreciar dos RR, lo que podría relacionarse inmediatamente con la inicial de los dos artistas: Rauw y Rosalía.

Sin embargo, en redes sociales también ha surgido otra versión, pues muchos aseguran que ese tatuaje es exacto al logo de la marca de vehículos de gama alta Rolls-Royce. Otros, por el contrario, se preguntan si se lo borrará o lo conservará como recuerdo. El tiempo lo confirmará y nosotros estaremos muy atentos a ello.

A pesar de la ruptura, tanto Rauw Alejandro como Rosalía continúan destacando en sus respectivas carreras, consolidándose como dos de los artistas más influyentes y talentosos de la música actual. Sus seguidores confían en que, a pesar de esta difícil situación, seguirán brillando con luz propia y dejando una huella imborrable en la industria.