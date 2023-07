Yo Me Llamo Lady Gaga descrestó en la audición, pero recibió el NO del jurado

A penas van dos capítulos de Yo Me Llamo y el reality ya se ha robado la atención de todos los televidentes, pues al escenario han llegado variedad de participantes que han imitado a artistas de talla nacional e internacional; desde Karol G, pasando por Feid, hasta Lady Gaga.

Fue justamente la concursante que imitó a Lady Gaga que se volvió tendencia en el segundo capítulo del reality tras su audición. La participante ingresó al escenario segura de sí misma y con un atuendo disruptivo, muy a fin a los que suele usar la artista original.

Te puede interesar: Amparo Grisales revela en 'Yo me llamo' su romance secreto con Chayanne; ¿cuánto duró?

La imitadora interpretó ‘Born This Way’, uno de los temas más exitosos de Lady Gaga y, aunque no sonó exactamente igual, hubo partes en las que tuvo un color de voz similar que el de la diva del pop. Sin embargo, esto no fue suficiente para convencer a Pipe Bueno y César Escola, quienes le dieron el voto negativo.

A diferencia de sus compañeros, Amparo Grisales le dio el sí a la concursante y argumentó que para ella sí se llamaba Lady Gaga, no solo por el atuendo y la actitud en el escenario, sino por la voz y el talento. Sin embargo, el único voto de la actriz no le sirvió para pasar a la siguiente etapa.

Yo Me Llamo Lady Gaga explota contra los jurados

Aunque Amparo Grisales intentó convencer a Pipe y a Cesar, resaltando el estilo y buen nivel de inglés de la concursante, los jurados se mantuvieron en su decisión y no le dieron la oportunidad de volverse a presentar.

Frente a la negativa de los jurados, la concursante no se guardó nada y estalló en contra de ellos argumentando que estaba preparada y que desde hace años viene trabajando en parecerse a Lady Gaga, por lo cual no iba a aceptar un no.

Mira también: Yo me llamo Feid dejó sin palabras al jurado con su presentación; hasta imitó a Escola

En cuestión de segundos, la impotencia se apoderó de la participante y empezó a llorar mientras suplicaba que le dieran una oportunidad. Sin embargo, su actitud de fue tornando un poco más desafiante hasta el punto de ‘amenazar’ a los jurados diciendo que no se bajaba del escenario sin un sí y que se "iban a arrepentir" por la decisión tomada.

Las súplicas de Yo Me Llamo Lady Gaga no fueron suficientes para los jurados, quienes ya habían dado su voto definitivo. Por su parte, Amparo intentó consolar a la participante y le explicó que sus compañeros ya no se podían echar para atrás con su decisión. Finalmente, la artista salió ofuscada del escenario.