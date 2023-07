‘Yo me llamo Sebastián Yatra’ no convenció con su show; jurado recordó al imitador de 2018

Uno de los programas concurso más famosos de la televisión colombiana, sin lugar a dudas, es ‘Yo me llamo’. Este formato musical regresó nuevamente a las pantallas con un jurado muy querido por los televidentes. Les estamos hablando de la ‘Diva de los colombianos’ Amparo Grisales, el maestro César Escola y el cantante de género popular, Pipe Bueno.

Como en todas las temporadas, el concurso inicia con las audiciones para elegir a los 36 participantes que tendrán la oportunidad de asistir a la escuela de ‘Yo me llamo’ y así pulir sus talentos y afinar las voces. Sin embargo, son varios los imitadores que no alcanzan a llegar a ese punto, pues sus audiciones no logran destacar.

Justamente y aprovechando la participación de un imitador del reconocido artista Sebastián Yatra, el programa recordó una audición del año 2018. Este joven se quedó en la memoria de los colombianos por su original forma de mencionar el apellido Yatra, repitiéndolo una y otra vez, como lo hace el mismo antioqueño en sus canciones.

Fue tanto el boom de este participante en su momento, que los internautas compartieron en redes sociales muchas veces su audición, convirtiendo su cara en un meme. Cinco años y tras el regreso del programa, su cara vuelve a ser tendencia.

Luego de que el concurso transmitiera una parte de esta recordada audición, los usuarios de Twitter, se despacharon en creatividad, compartiendo diferentes memes y sin querer queriendo, volviéndolo famoso una vez más.

Aquí algunos de los memes compartidos en Twitter.

Todos sabemos que este es el verdadero y legítimo imitador de Sebastián Yatra#YoMeLlamo pic.twitter.com/M3kjT6RMi3 — Estefanía 🇨🇴 (@maranooxtefa5) July 28, 2023

En cierto modo me da tristeza por el tipo Yatra Yatra.



En serio quería interpretar al personaje y no lo hizo por loquear, a diferencia de varios han pasado en #YoMeLlamo — arnoldz1 (@arnoldz110) July 28, 2023