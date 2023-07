¿Qué cara hizo Piqué al escuchar a Shakira junto a Manuel Turizo en la Kings League?

El pasado sábado 29 de julio, se llevó a cabo la final de la Four Kings and Queens League, en el estadio Civitas Metropolitano, ubicado en Madrid, la capital de España. Como campeón de la Kings Leagues, se coronó el Xbuyer Team. El Barrio se quedó con el segundo lugar en este torneo.

Lee también: Se despejan rumores de supuesta relación de Lewis Hamilton y Shakira; esto se sabe

Cabe resaltar que este evento es organizado por el exjugador de fútbol profesional, Gerard Piqué. Sin embargo, el deporte no fue el único protagonista de la noche, pues las presentaciones musicales para la gran final, también se hicieron notar.

Colombia estuvo presente con el show especial de Sebastián Yatra, Beele y Manuel Turizo, quienes con su canción ‘Vagabundo’, encendieron la energía en todo el estadio. El monteriano sorprendió al invitar a sus dos colegas, pues los asistentes no se lo esperaban.

Te puede interesar: ¿Camila Cabello y Rauw Alejandro son novios? Este video lo comprobaría

Pero eso no fue todo, pues Manuel decidió iniciar su presentación musical con el éxito del momento, ‘Copa vacía’, que canta junto a su compatriota Shakira. A pesar de que la colombiana no estuvo presente, su voz sí lo hizo, lo que inmediatamente dejó a todos expectantes al escuchar la melodiosa voz de la barranquillera en un evento de su ex.

Este momento quedó en la retina de los asistentes y como era de esperarse, todos corearon las letras de este éxito musical. Turizo, cantó con todo su profesionalismo y sin lugar a dudas, puso en alto una vez la bandera de Colombia.

Mira también: Shakira siguió en TikTok al mejor amigo de Piqué y al exjugador no le gustó ni poquito

Cuéntanos en nuestras redes sociales tus opiniones acerca de la presentación que tuvo Manuel Turizo en la final de la Kings League.