Participante del ‘Desafío’ aprovechó su paso por el reality y se sometió a varias cirugías

El ‘Desafío The Box’, que llegó a su tercera edición bajo el formato de las ‘cajas’, se convirtió en el reality más visto del año por los colombianos. Una vez más, el programa llamó la atención de millones de televidentes que se conectaron todas las noches para ser testigos de las competencias a las que se enfrentaron los concursantes.

Sin lugar a duda, esta temporada del Desafío The Box 2023 fue una de las más emocionantes, no solo por las extenuantes pruebas, sino por todo lo que iba pasando con los participantes al interior de las casas. Amistad, peleas, escenas subidas de tono, confesiones, entre otras, hicieron parte de los incontables momentos de los que fueron testigos los televidentes.

Te puede interesar: ‘Rapelo’ reveló qué pasó con su relación luego de su cercanía con Juli en El Desafío

Contra todo pronóstico, Sensei y Aleja lograron plasmar su nombre en la anhelada copa y se llevaron, cada uno, la módica suma de 400 millones de pesos, además del dinero que ya habían recolectado durante toda la competencia; el concursante de Alpha se llevó 420 millones y la del equipo Gama, 408 millones.

Sin embargo, ellos dos no fueron los únicos que se llevaron dinero, pues hubo otros participantes que contaron con la suerte de no irse con las manos vacías pese a que no llegaron a la final. Este fue el caso de Gema, una de las concursantes que más dio de qué hablar durante su paso por el Desafío.

Gema se sometió a cirugías estéticas tras salida del ‘Desafío’

Desde el primer capítulo, Gema fue una de las participantes que más sobresalió, no solo por su destreza física, sino por su particular forma de ser. Pues la concursante siempre demostró su conexión con la naturaliza y sus creencias alineadas con el mundo de las energías.

Asimismo, Gema fue quien se llevó el castigo más temido por los concursantes, pues, tras perder una prueba de ‘Premio y castigo’, la participante se vio obligada a cortarse el cabello y dejar atrás su pelo largo, algo que le afectó su salud mental al interior del reality.

Por lo cual, según reveló en entrevista con ‘La Red’, a penas salió del Desafió The Box recurrió a ponerse extensiones de cabello y aprovechó el dinero que se ganó durante la competencia para hacerse algunos ‘retoquitos’ estéticos.

Mira también: La temperatura en el ‘Desafío’ se subió: A ‘Rapelo’ se le juntaron sus dos amores

La concursante se sometió a una lipotranferencia glútea con marcación abdominal, una cirugía que, según Gema, no se hizo por vanidad, sino por “aceptación”. Además, dijo que quería un cambio y “más nalguitas”.

En cuanto al pago, reveló que el dinero que ganó en el Desafío lo usó para pagar el préstamo de sus prótesis mamarias y su nuevo procedimiento estético se lo pagó gracias a su posicionamiento en redes sociales.

“Me quedó mi cuerpo de guitarra, como yo quería”, puntualizó la participante del Desafío The Box.