Ariana Grande es acusada de “rompe hogares” por meterse en el matrimonio de famoso actor

Ariana Grande es una de las artistas estadounidenses más importantes de la música pop en la actualidad. Recientemente, la artista de 30 años ha estado en boca de todos debido a que se rumora que la intérprete de ‘7 rings’ está sosteniendo aparentemente una relación con su coprotagonista de “Wicked”, Ethan Slater.

Estas suposiciones se dan luego que el actor de 31 años anunciara su divorcio hace apenas unos cuantos días. Cabe resaltar que el par de celebridades han sido vistos en varias ocasiones compartiendo de momentos muy románticos.

Además, la ahora exesposa del actor, Lilly Jay, en los últimos días hizo unas polémicas declaraciones que dejan muy malparada a la intérprete de ‘Thank U, Next’. Jay asegura que Grande es la responsable de haber acabado su matrimonio e incluso la acusa de haber sostenido una relación extramarital con Slater.

Por su parte, medios internacionales han informado que la cantautora está atravesando por un proceso de divorcio con el que ahora es su exesposo, Dalton Gómez, con quien estuvo casada durante dos años.

No es la primera vez que acusan a Ariana Grande de algo así

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que la cantante estadounidense recibe acusaciones de “rompehogares”. En 2014, la fallecida estrella de la serie “Glee”, Naya Rivera, acusó a Grande hace un par de años atrás de mudarse con su entonces prometido, el rapero Big Sean.

De hecho, Rivera publicó el libro ‘Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes, and Growing Up’ en 2016, allí reveló que un día se encontró con Ariana en la casa del rapero. Tiempo después, Sean canceló su boda con la actriz y empezó a salir con la estrella del pop.

“El único día que estaba de regreso en Los Ángeles, dijo que no quería verme, pero como yo tenía llave, entre sola a su casa”, escribió Rivera en ese entonces. “Entré, bajo las escaleras y adivinen qué niña está sentada con las piernas cruzadas en el sofá, escuchando música” se puede leer en alguna de las páginas de su libro.