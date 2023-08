¿Hay dos ‘Torettos’? conoce a Paul Vincent, el hermano gemelo de Vin Diesel

El talentoso actor, Mark Sinclair Vincent, más conocido como Vin Diesel y reconocido por su papel de ‘Dominic Toretto, uno de los protagonistas de la exitosa película ‘Rápidos y Furiosos’, de la que se han entregado 10 partes y a la que hasta le han hecho parodias, además de tener un doble en el set de grabación, también tiene un doble en la vida real.

El famoso del cine, que también hizo parte del video de una de los éxitos del cantante colombian, J Balvin, compartió en el pasado que tiene un hermano gemelo y que es muy cercano a él. Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre este hermano, un dúo de gemelos que no ha sido tan reconocido en la farándula mundial.

¿Quién es el gemelo de Vin Diesel?

Se trata de Paul Vicent, a quien Diesel presentó hace unos años a través de una publicación en sus redes sociales por motivo de su cumpleaños, aquí te dejamos la fotografía de estos hermanos:

“¡Feliz cumpleaños a mi hermano gemelo original Paul! Te he visto crecer y convertirte en un padre maravilloso y un hombre de familia. Me has hecho sentir orgulloso en cada paso del camino. ¡Te queremos!”, escribió el reconocido actor en su publicación.

Curiosamente, el hermano gemelo de Diesel, Paul Vicent, tiene el mismo nombre del fallecido actor de la saga que protagonizó junto a Vin, Paul Walker, con quien se convirtieron en grandes amigos, pues fue él quien llevó la hija del difunto actor al altar; pero este sí es hermano de sangre.

La coincidencia del nombre de estos dos allegados a Vin, hizo que el famoso actor publicara una foto de los dos Paul a través de su cuenta de Facebook, y escribiera un emotivo mensaje tras la muerte de Walker: