Yo Me Llamo Marbelle se quedó "sola con su soledad" tras ser rechaza del programa

Yo Me Llamo sigue marcando las noches de los colombianos y aunque hay algunos participantes que tienen todo el talento, otros no logran convencer con sus tonos. Justamente eso sucedió con la imitadora de Marbelle, quien no avanzó en el programa.

En el episodio de este jueves 3 de agosto, la imitadora de Marbelle interpretó ‘Collar de Perlas’ y desde el principio, los jurados iniciaron a hacer caras. Quien no se veía en desacuerdo era César Escola, pues Amparo Grisales y Pipe Bueno no se demoraron mucho en apretar el botón rojo.

Lo que más llamó la atención fue que la imitadora se quedó sin aire rápidamente y algunas frases le quedaron cortadas. Inclusive, cuando la hicieron parar de cantar, Amparo le dijo que estaba “cansada”.

Sin embargo, la mujer quiso volver a cantar para intentar convencer a los jurados. Cantó un poco de ‘Adicta al Dolor’ y le hicieron para rápidamente, Amparo Grisales le volvió a hacer énfasis en que tenía que respirar.

La mujer no se quedó callada y dijo que tal vez no tenía mucha respiración porque estaba cansada, pero aseguró que quería ese puesto. Comentó que ella vendé comida en su casa y se había preparado, por lo que sentía que lo merecía.

Inclusive, les dijo que le colocaran cualquier canción, porque ella iba a luchar su puesto en la competencia. Pipe Bueno le respondió y le dijo que se notaba que tenía ganas, pero no el tono de voz de Marbelle.

“Se te abonan las ganas hay mucha gente que ni siquiera le echa ganas a lo que quiere hacer y eso es importante. Pero mi vida, la voz no está ni cerca de parecerse a la de Marbelle”, dijo.

Amparo también hizo énfasis en que Marbelle tiene un “chorro de voz” y era muy difícil imitarla.