“Eres igual a una pesadilla”: ‘Mia Colucci’ de ‘Yo Me Llamo’ no logró conquistar

‘Yo Me Llamo’ sigue dando de que hablar, el popular reality musical es uno de los programas más queridos por los hogares en Colombia. Este formado recibe cada noche a nuevos artistas, quienes aseguran que son el ‘doble perfecto’ de su cantante favorito.

Algunas de las audiciones de los participantes han logrado descrestar a los jurados, mientras que algunas otras han sido motivo de burla por parte de la tríada calificadora. En el más reciente capítulo del popular formato, hubo un participante que quiso hacerle un homenaje al grupo mexicano ‘RBD’, quienes a propósito se estarán presentando este año en el país.

Debes saber: "Cállate, Ferxxo": 'Feid' llegó a 'Yo Me Llamo', pero lo sacaron de taquito

Al templo de la imitación llegó la “doble exacta” de Anahí, quien era aspirante a estar en la escuela de ’Yo Me Llamo’ y que sorprendió por completo a Cesar Escola, Amparo Grisales y Pipe Bueno. Sin embargo, a la ‘Diva de la televisión en Colombia’ no le gustó para nada su audición.

Tras la presentación del intérprete tomó la vocería y expresó su evidente molestia diciendo: “para, para, te estoy salvando para que no pierdas la voz, que ya estás perdiendo. Físicamente, tampoco te pareces, cantas horrible, es como una parodia eso que estás haciendo, o sea, no te llamas”.

Debes leer: "Eres una súper Karol G, pero calladita": la 'bichota' de 'Yo Me Llamo no logró convencer'



Ante los comentarios negativos por parte del jurado, quienes insistían que el imitador estaba perdiendo el tiempo. Él insistía que si era el” doble perfecto” e incluso le dijo al jurado que: “Me volvería a presentar, obvio que sí, una y mil veces, soy el doble perfecto así esa tal Amparo Grisales , que a duras penas sé cómo se llama, me diga que no me parezco”.

Por su parte, Cesar Escola también le dijo al intérprete de la artista mexicana que era igual de manera jocosa y finalizó diciéndole: “Eres igual a una pesadilla”, cosa que causó gracia entre los jurados y el público.