‘Epa Colombia’ reveló la millonaria suba que le costó la inseminación para quedar embaraza

‘Epa Colombia’ es una de las influencers más conocidas a nivel nacional. Se hizo viral gracias a un video que decidió subir en sus redes sociales para animar a la Selección Colombia en la Copa América del 2016. Gracias a la popular frase: “Eh, eh, epa Colombia”.

La influencer ha sido bastante polémica con sus ocurrencias, opiniones e incluso con sus emprendimientos. Actualmente, tiene varios emprendimientos que le ayudan a cubrir sus gastos y lujos. El más conocido es el de Keratinas y varias famosas las han probado asegurando que el producto es todo un éxito. Sin embargo, hace algunos meses la empresaria recibió varias quejas sobre el producto y sus efectos secundarios.

La creadora de contenido compartió en sus historias de Instagram, diciendo que su producto no generaba ningún efecto secundario y aseguraba su calidad. A esto se le suma varias polémicas y controversias de las cuales ha sido señalada como: publicidad engañosa, lavado de activos, entre otros.

Para nadie es un secreto que la creadora de contenido ha expresado en varias ocasiones su deseo de convertirse en madre y afirmó que estaba lista para serlo junto a su actual pareja, Karol Samantha.

Hace poco fue invitada al programa ‘Desnúdate con Eva Rey’, allí confirmó que su objetivo para poder quedar embarazada fue a través de inseminación artificial y eligió un esperma de un banco de Estados Unidos.

“Yo quise el esperma de un banco estadounidense, aunque me han juzgado mucho por la raza caucásica, pero se le dice así, entonces me han juzgado demasiado y me dicen ‘y por qué no tuvo un esperma o un donante de aquí de Colombia’ y yo digo ‘no muchas gracias’”