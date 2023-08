Epa Colombia respondió si prefiere a Uribe o a Petro: “es el papá de los pollitos”

‘Epa Colombia’ es una de las influencers más conocidas a nivel nacional. Se hizo viral gracias a un video que decidió subir en sus redes sociales para animar a la Selección Colombia en la Copa América del 2016. Gracias a la popular frase: “Eh, eh, epa Colombia”.

La influencer ha sido bastante polémica con sus ocurrencias, opiniones e incluso con sus emprendimientos. Recordemos que tiene una empresa de Keratinas y varias famosas las han probado asegurando que el producto es todo un éxito. Sin embargo, hace algunos meses la empresaria recibió varias quejas sobre el producto y sus efectos secundarios.

La creadora de contenido compartió en sus historias de Instagram, diciendo que su producto no generaba ningún efecto secundario y aseguraba su calidad. A esto se le suma varias polémicas y controversias de las cuales ha sido señalada como: publicidad engañosa, lavado de activos, entre otros.

Una respuesta bastante polémica

Hace poco, ‘Epa Colombia’ fue invitada al programa ‘Desnúdate con Eva Rey’. En donde la española tuvo la oportunidad de entrevistarla y preguntarle ciertas cositas polémicas.

La dinámica fue la siguiente: Eva le daba varias opciones en donde la influenciadora tenía que escoger entre dos personalidades del mundo del entretenimiento o de la política. La española no dudó en ponerla a dudar entre Petro o Uribe, a lo que la empresaria le respondió con una respuesta certera y segura, “Uribe, el papá de los pollitos”.

Las redes no se hicieron esperar y el video cuenta con alrededor de 1175 reacciones, en donde muchos internautas no dudaron en tildar su posición política de extrema derecha, otros no dudaron en aludir su crecimiento personal y belleza, así sea con ayuda de algunos retoques estéticos.

“Uy, cómo que Uribe!, “No disque Uribe”, “Está linda”, “Como le sienta bien el cambio”, “Me encanta con la seguridad que responde”

La dinámica no terminó allí, otras de las opciones que le pusieron a escoger, fueron: ¿James o Falcao?, “Falcao”, ¿Linda Caicedo o Diana Celis?, “Diana Celis”, ¿Karol G o Shakira?, “Karol G”, ¿Laura Acuña o Carolina Cruz?, “Carolina Cruz”, ¿Arriba o Abajo?, “Abajo”, ¿Claudia López o Francia Márquez?, “Claudia López, epa la arepa”, ¿Paloma Valencia o Cabal?, “Paloma Valencia”, ¿la última vez que hiciste el amor?, “anoche” y por último ¿cuánto dinero hay en tu cuenta bancaria?, “como 500 millones”

