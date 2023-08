Millie Bobby Brown se prepara para decir adiós a ‘Stranger Things’: “Creo que estoy lista"

Millie Bobby Brown se ha convertido en una de las jóvenes más exitosas del universo cinematográfico. Gracias a su participación como ‘Eleven’ en la serie dirigida por Matt y Ross Duffer, Stranger Things, la británica saltó a la fama y logró cautivar cientos de corazones con su actuación como protagonista.

Su auténtica personalidad y su belleza la han llevado a catapultarse como una de las actrices más prominentes de la industria del entretenimiento.

Con tan solo 19 años, la intérprete de Madison Russell, en ‘Godzilla: King of the Monsters’, no solamente ha sido nominada como una de las mejores actrices en una serie de televisión por los Premios Emmy, sino también ha sido elegida como una de las ‘100 personas más influyentes del mundo’, según la revista Time.

Estos reconocimientos se han convertido en un ejemplo a seguir para muchos de los seguidores de Brown, quienes se lo expresan, paulatinamente, en redes sociales y quienes, además, la han acompañado desde su debut en ‘Stranger Things’.

Sin duda alguna, el personaje que lanzó a la fama a la actriz británica es uno de los más queridos en las plataformas streaming y series de televisión.

Sin embargo, después de ocho años de ser parte de la carrera de la joven de 19 años, finalmente la inglesa está lista para dejar el mundo de ‘Hawkins’ y empezar con una nueva etapa en su vida.

Adiós ‘Hawkins’

Recientemente, la actriz británica reveló para la revista ‘Women' s Wear Daily’ el cierre de un capítulo relevante en su vida: su participación en ‘Stranger Things’.

“Creo que estoy lista. Ha sido un factor muy importante en parte de mi vida, pero es como graduarse de la escuela secundaria, es como el último año. Estás listo para ir y florecer y crecer, y estás agradecido por el tiempo que has tenido, pero es hora de crear tu propio mensaje y vivir tu propia vida.”

De esta manera, Brown se empezó a despedir de la producción de Netflix como una etapa que fue relevante en su vida pero que pronto finalizará en su carrera.

No obstante, no todo es motivo de tristeza y melancolía, pues la siguiente fase que se avecina en la vida de la actirz es su compromiso con su pretendiente Jake Bongiovi, hijo del músico norteamericano Jon Bon Jovi, y el estreno de su novela ‘Nineteen Steps’.