Alina Lozano y Jim Velásquez publicaron video causando furor en redes; ¿volvieron?

Jim Velásquez y Alina Lozano son la pareja más polémica de los medios nacionales. No solo por su diferencia de edad, sino también porque ambos son creadores de contenidos y no dudaron en demostrar, a través de él, el amor que se tenían.

Hace poco, Alina confesó que puso fin a la relación amorosa con Jim, la noticia se dio a través de un Facebook Live en el cual compartió la verdadera razón de ponerle fin a su situación sentimental con el influencer.

Según expresa la actriz, el creador de contenido nunca le contó que se iba de viaje con exnovia, Nicol Triana, y ella tuvo que enterarse de la situación por varios videos difundidos en redes sociales. Este acto la molestó bastante que la llevó a tomar la decisión de su separación y ponerle fin a su compromiso.

Sin embargo, el joven creador decidió contestar con un facebook Live en su cuenta oficial, confesando que iba a luchar por recuperar el amor de Alina. Tras este suceso, la actriz publicó que se encontrarían para devolver el anillo de compromiso, dando a entender que oficialmente terminarían su relación.

Un video que causo confusión

El material subido en donde aparecen ambos en una habitación, con la cama destendida y llena de pétalos de rosas. En el video explicaron qué se debía hacer para llevar una relación sana con la expareja.

“Lo estamos demostrando. Reunirse en un sitio que para algunas personas puede ser muy íntimo, como un cuarto, y que no pase absolutamente nada porque somos personas sensatas, maduras, entonces sí se puede”

También agregaron lo siguiente: “Yo quiero seguir siendo tu amigo por un largo tiempo”, mencionó Velásquez. “Claro que sí, yo también, amor, Jim, claro que sí", complementa la actriz

Según argumentan los dos, pueden seguir teniendo contacto, pero solo como amigos. Esta afirmación generó furor y polémica en las redes sociales. Muchos internautas no entienden el contenido publicado y muchos menos el lugar.

Sin embargo, el contenido tiene alrededor de seis mil ‘Likes’ y más de 714 comentarios, algunos positivos, otros no tanto.

“Se quedaron sin contenido y la cabeza no les dio para nada más interesante. Que pereza”, “Nunca le he creído el Show y más show. Todo por la plata”, “Jajaja me encantó los calzones negros”