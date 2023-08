Zulma Rey, de 'MasterChef', se sometió a una cirugía en su cara y reveló los resultados

Zulma Katherine Ortiz, más conocida como Zulma Rey, es una actriz colombiana que se ha destacado en la pantalla chica por sus papeles en ‘Pedro el Escamoso’, ‘Francisco el matemático’ y ‘Sin senos no hay paraíso’.

A lo largo de su carrera, la bogotana también se ha logrado desempeñar como modelo. Desde los 15 años ha participado en varias pasarelas y ha hecho parte de la revista erótica colombiana, Soho.

Actualmente, la mujer de 35 años hace parte de uno de los programas del Canal RCN más vistos por los colombianos, ‘MasterChef Celebrity’: un reality en donde los participantes ponen a prueba sus habilidades culinarias y compiten por llevarse el premio mayor.

Te puede interesar: ¿Cuál es el origen de ‘MasterChef Celebrity’?, uno de los reality más vistos en Colombia

Rey ha logrado, durante esta temporada, no solamente ser parte de los 12 finalistas que concursan en el reality, sino también ha sorprendido a millones de televidentes con sus habilidades para cocinar y su disciplina para preparar las recetas.

Sin embargo, por fuera del programa, la capitalina se convirtió en tema de conversación, pues recientemente volvió a someterse a una cirugía.

De nuevo al quirófano

Según El País, la bogotana habló en ‘Mañana express’ y confesó que tenía una afección en su tejido transparente del ojo, conocida técnicamente como pterigion, que no la estaba dejando ver bien en su órgano derecho. Asimismo, recalcó que era notorio y que le causaba incomodidad e inseguridad.

"El ojo derecho está un poquito irritado porque me quitaron los puntos, pero ya lo tengo normal. Este tipo de cirugías que son para el bien de uno suben mucho la autoestima. Al principio decía que no se notaba tanto y no tenía ningún tipo de problema, pero a medida que avanzó el tiempo y que ya todo el mundo me decía que tenía algo, ya me empezó a acomplejar un poquito", confesó la actriz en 'Mañana express'.

Lee también: Zulma Rey partió corazones en Masterchef tras recordar la impactante muerte de su padre

La doctora que estuvo a cargo de su cirugía también fue parte del programa mañanero de RCN y comentó los síntomas que producen esta afección. Enrojecimiento del ojo, malestares o presencia de algún cuerpo inapropiado, son tan solo algunos indicios por los que se decide proceder a una cirugía.

Pese a las molestias e incomodidades, la colombiana expresó a través de sus historias de Instagram que ya se siente mucho mejor y está esperando a que le quiten los puntos.

Por su parte, los espectadores del reality de cocina esperan que llegue pronto a las etapas finales y que se lleve, quizá, el premio mayor.