Periodista desmintió sobre cláusula que Shakira le habría puesto a Clara Chía

La separación de Shakira y Gerard Piqué revolucionó el mundo de la celebridades, pues las razones de su ruptura pasmaron a sus seguidores y causaron gran revuelo en las plataformas digitales.

Esta tormentosa situación estuvo rodeada de sucesos dramáticos y asuntos vinculados a temas de infidelidad por parte del español. Asuntos que no dejaron en muy buena imagen al exfutbolista ante los ojos del mundo.

Aunque ambas figuras optaron por seguir caminos diferentes y mantenerse al margen de la vida del otro, hay algo que siempre los unirá: Milán y Sasha, sus dos hijos, quienes han estado en el intermedio de los rumores y las controversias que surgen públicamente sobre sus padres.

Por su puesto, los pequeños han sido tema de conversación en los acuerdos de separación que ha establecido la expareja, para velar por su bienestar.

Sin embargo, en las últimas semanas, se ha comentado bastante sobre los convenios que han fijado las celebridades y la supuesta restricción que habría puesto la intérprete de ‘Ojos así’ a la actual pareja del español, Clara Chía, quien no debería acercarse a los menores, ni compartir con ellos mientras estaban con su padre.

Los rumores frente a esta posible cláusula que la barranquillera pudo haber decretado podrían ser falsos, pues, recientemente, en el programa español ‘Y ahora son soles’ se han refutado estos hechos.

Uno de los presentadores del programa confesó que, por cuenta propia, corroboró que la catalana estuvo con el barcelonés durante dos semanas en las que él se encontraba con sus hijos.

“Clara Chía si se relaciona con esos niños. Están diciendo que hay una cláusula, se dijo en su momento en el contrato y que, durante estos 15 días, Clara Chía ha desaparecido y no se había relacionado con esos niños, no es verdad. No me lo confirman, lo confirmo yo, se ha relacionado durante estos 15 días con esos niños en los que han estado en España."