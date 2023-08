Aida Victoria Merlano confesó quién es uno de sus amores: “Vivo derretida por ese hombre"

Aida Victoria Merlano es una reconocida creadora de contenido, que se destaca por sus opiniones polémicas y por los comentarios que hace sobre ciertos temas.

Tiene más de 4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, los cuales están muy atentos a cada una de sus publicaciones.

Recientemente, la barranquillera publicó varias historias en su perfil de Instagram, las cuales dejaron sorprendidos a los internautas. Aida Victoria se destapó e hizo tremendas confesiones.

"Les voy a compartir una cosa, que uno normalmente le cuenta a los amigos. De las cosas que a mí más me asusta es que la memoria un día me falle o que olvide momentos importantes para mí. Yo, normalmente, siempre estoy grabando los momentos que para mí significan mucho para, de cierta manera, hacerlos eternos", dijo inicialmente.

Luego, abrió su corazón y contó una anécdota muy íntima.

“Ahorita me pasó, que estaba editando el video con mi papá y fue como si me transportara al momento y volvía sentir el nudo en la garganta, que sentí cuando estábamos en el globo. Y es bien loco, porque cuando era niña, odiaba esa sensación. Yo odiaba ese nudito en la garganta, porque yo sentía que se me iba a venir el llanto y que otros niños se iban a burlar de mí. Y hoy esa es la cualidad mía que yo más amo. La capacidad de conmoverme con ese tipo de momentos”, relató.

La creadora de contenido abrió su corazón y mencionó quién es el hombre por el cual ella se ‘derrite de amor’. Lo que dijo causó sorpresa, pues este tipo de expresiones no son comunes en ella.

“No sé si esto les sirva de algo, pero a veces uno en su ego atrevido, quiere que lo amen como uno quiere que lo amen. Y pasa que cada persona tiene su manera particular de demostrarte el amor. Y mi papá tiene la suya, pero en este viaje me di cuenta de que más allá de entendernos o no, yo vivo derretida por ese hombre, porque él tiene algo que a mí me fascina y es esta curiosidad infantil de necesitar darle una respuesta a todo. Entonces, él se acerca a todo y es: ‘¿esto por qué lo construyeron? ¿y cómo hicieron para hacer esto? Y me lo pregunta a mí como si yo tuviera la respuesta”, agregó Merlano.

