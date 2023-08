‘La Liendra’ sacó los trapitos al sol y dejó mal parado a Arrieta: “Estaba súper soplado"

Para nadie es un secreto la enemistad que existe entre el bogotano Nicolás Arrieta y el quindiano Carlos Osorio, más conocido como ‘La Liendra’. Rivalidad que surgió a partir de una disputa entre los creadores de contenido en Twitch y que no ha logrado cesar.

Sus indirectas, comentarios subidos de tono y hasta pullas públicas en redes sociales han generado complot en los internautas y los han llevado a enfrentarse ‘cara a cara’ en el evento ‘King of the Ring’, que será este 1 de septiembre.

Te puede interesar: Nicolás Arrieta le reinició el Windows a ‘La Liendra’ con violenta cachetada y cazan pelea

Sin embargo, antes de iniciar el duelo deportivo, los influencers tuvieron un pequeño encuentro que encendió el mundo digital. Este 22 de agosto, los contrincantes se presentaron a la rueda de prensa del espectáculo más esperado por los cibernautas.

El abrebocas al show de boxeo lo recibió no solo el público presente, sino también ‘La Liendra, quien se llevó tremenda bofetada por parte de Arrieta.

Ante este hecho, el oriundo del departamento de Quindío no se quedó de brazos cruzados y reaccionó con algunos manotazos hacia el capitalino. No obstante, la riña entre ambos era tan grande que terceros tuvieron que intervenir para que la situación no pasara de castaño a oscuro.

Mira también: ¿El final de su carrera?, La Liendra quiere dar un paso adelante y no como influencer

Frente a lo ocurrido, ‘La Liendra’ decidió pronunciarse y revelar antes sus más de seis millones de seguidores, detalles no solamente de lo sucedido, sino también del estado en el que se encontraba el bogotano.

A través de sus historias de Instagram, el influencer quindiano pidió disculpas a sus seguidores y a las marcas del evento por el fatídico momento de rivalidad que compartió con Arrieta durante la rueda de prensa.

El creador de contenido afirmó que el suceso fue “una gaminería completa”, pues el altercado entre ambos fue innecesario y el estado del bogotano fue inaceptable.

Lee también: La Liendra confesó sin ‘pelos en la lengua’, para él quién es “el peor y mejor” influencer

De acuerdo con ‘La Liendra’, Arrieta llegó drogado al evento donde asistían más de 20.000 mil personas. Asimismo, aclaró que el bogotano no se hallaba y no estaba completamente cuerdo para estar en el ‘cara a cara’.

“Ese man estaba súper soplado, no dejaba de mover la cabeza, no era capaz de dejar de mover la boca, esos labios todos secos, no se hallaba. Yo lo miraba y yo era como ‘nea, yo que estoy haciendo perro, no me siento bien trabajando con esa persona, no me siento bien peleando con esa persona’. Yo decía ese man ni siquiera está cuerdo para estar acá en el cara a cara, ni siquiera está cuerdo para estar en la pelea.”’