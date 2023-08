Jennifer Lopez impuso tendencia con un toque de sensualidad en su escote

Jennifer Lopez es considerada una de las personalidades más exitosas en la industria del entretenimiento. Su carrera comenzó con el protagónico en la película ’Selena’ logrando ser nominada al Globo de Oro como mejor actriz. Su carrera como cantante también ha dado de qué hablar en la industria, pues, su primer sencillo ‘If you had my love’ fue número uno en los Billboard Hot 100.

Logró un Récord Guinness que hasta el momento nadie le ha quitado, obtuvo el puesto número uno en el cine con la película ‘The wedding planner’ y su segundo álbum en simultáneo también obtuvo el puesto número uno en los listados musicales en la misma semana que su cinta cinematográfica.

No cabe duda que la actriz goza de un talento innato y por supuesto de una belleza que paraliza a muchos. Hace poco cumplió 54 años y está en su mejor momento. En sus redes sociales no duda en compartir su día a día, sus rutinas de belleza y por supuesto sus looks con los cuales impone moda y un toque de sensualidad.

Una publicación que impone sensualidad

Hace poco, decidió publicar una foto en la cual se ve con una ajustada blusa color hueso y un escote al mejor estilo del ‘Country Classic’, las redes estallaron, pues, causó furor entre sus admiradores y seguidores.

La publicación cuenta con alrededor de 550.185 ‘Likes’ y miles de comentarios aludiendo la belleza de la artista a sus 54 años, otros aprovechan para preguntarle por su relación con Benn Affleck y otros les encanta su look y sus tendencias en la moda.

“La negrita del Bronx”, “Linda”, “Buen día, mi reina absolutamente hermosa”, “Wow, hermosa”, “No quiero serle infiel a Shakira con ella”, “Mi niña está brillando”, “La reina”, “La más hermosa del mundo”, “Amo tu sonrisa”, “Mister Affleck”, fueron algunos comentarios de los internautas.

Recordemos que hace poco la bella actriz también compartió a través de su Instagram la gran celebración que tuvo por sus 54 años, pues, varios amigos y familiares la sorprendieron en su mansión en Beverly Hills. Por otra parte, como bien se sabe, la ‘reina del Bronx’ no duda en subir la temperatura a sus miles de seguidores y publicó varias imágenes en la celebración con vestido de baño y luciendo su espectacular figura.