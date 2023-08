No apto para cardíacos: esta fue la candente foto de Bad Bunny que encendió las redes

Benito Antonio Martinez, más conocido por su nombre artístico Bad Bunny, es uno de los artistas más destacados en la industria musical.

Desde sus inicios, en el año 2016, el puertorriqueño ha ganado reconocimiento alrededor del globo terráqueo, pues su indiscutible talento para desenvolverse en el género urbano le ha abierto las puertas para convertirse en uno de los pioneros del perreo.

Su constancia y perspicacia musical le han permitido colaborar con artistas de alto nivel como Drake, Karol G, Julieta Venegas, Gorillaz, Raw Alejandro, Rosalía, entre otros.

Asimismo, el auténtico estilo y la esencia que integra el intérprete de ‘Where She Goes’ en sus canciones, le han dado un valor agregado al reguetón y el trap, y le han permitido no solo catapultarse como el primer artista latino más reproducido en Spotify, sino también ser parte de la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo.

Está claro que los grandes éxitos que le ha dejado ‘el conejo malo’ a los fanáticos del perreo han hecho historia en el género urbano, y le han permitido al puertorriqueño forjar una comunidad de más de 45 millones de personas, quienes son fieles a él y a su música.

Aunque el artista puertorriqueño no suele ser muy activo en redes sociales, recientemente quiso sorprender a sus seguidores con una serie de fotografías que compartió en sus historias de Instagram.

Sin embargo, con lo que no contaban los fanáticos del intérprete de ‘Me porto bonito’ es que dentro de la galería que publicó Bad Bunny se encontraba un momento que dio mucho de que hablar en el mundo digital.

La atrevida foto de 'el conejo malo'

La imagen en cuestión fue una en donde el puertorriqueño se encontraba frente al espejo dentro de la ducha tal y como vino a este mundo terrenal. Sin ningún atuendo, el hombre de 29 años posó frente a la cámara dejando poco a la imaginación.

La sensual foto de ‘el conejo malo’ dejó ver su escultural cuerpo cubierto de tatuajes que le dan el toque peculiar de su esencia.

Por supuesto, este retrato no tardó en circular en redes sociales y hacerse viral. Los comentarios de los fanáticos empezaron a estallar las plataformas digitales, pues no pudieron esperar para reaccionar ante la sensual foto que compartió el intérprete de ‘Moscow Mule’.

“Espero no ser la unica q le subio todo el brillo al cel🤣🤪🫣”, “WUAY necesito la foto para una amiga😂”, “Mi nuevo fondo de pantalla 😍”, “cuerpecito 😋”, “Está on fire 🔥 eso se veeeeeeeeeee 🤤🤤🤤🤤🤤 “, fueron algunos de los comentarios.